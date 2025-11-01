控奈及利亞未阻基督徒遭殺害 川普揚言考慮派兵

（法新社西棕櫚灘1日電） 美國總統川普今天揚言，如果奈及利亞不阻止他所謂的「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」情況，美方將考慮派遣部隊「荷槍實彈」進入這個非洲人口最多的國家。

川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「如果奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，且很有可能進入這個現已蒙羞的國家，以『荷槍實彈』方式徹底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。」

他指出：「我已指示戰爭部（Department of War，即國防部）為可能採取的行動進行準備。如果我方發動攻擊，將是迅速、凶狠且漂亮的一擊。」

川普昨天指控奈及利亞未能遏止基督徒在國內受到迫害，宣布將其列為「特別關切國家」，奈國總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）今天稍早則提出反駁說法。

提努布在社群媒體發布聲明指出，將奈及利亞描述為缺乏宗教寬容的國家，並不符合奈國實際狀況。

他表示：「宗教自由與寬容一直是我們集體認同的核心原則，也將永遠如此。奈及利亞反對宗教迫害，也不鼓勵這樣的行為。奈國憲法保障擁有任何信仰的公民。」

川普昨天主張「基督教在奈及利亞面臨生存威脅」，而且「激進伊斯蘭主義分子是這場大規模屠殺的罪魁禍首」。