控波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來

（法新社華沙5日電） 美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）今天表示，在波蘭國會議長被指控侮辱美國總統川普後，美國大使館與他「將不再有任何往來」。

羅斯表示，這項決定是因應議長查札斯提（Wlodzimierz Czarzasty）對美國領袖川普做出「令人無法容忍且無端的侮辱」。

羅斯在社群平台X上寫道：「我們不允許任何人傷害美國與波蘭之間關係，也不允許任何人不尊重為波蘭及波蘭人民做了這麼多的（川普）。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）同日也在X上回應：「羅斯大使，盟友之間應該互相尊重，而不是說教。」

查札斯提2日批評了一項由美國與以色列聯合提出、支持川普角逐諾貝爾和平獎的提案。他告訴記者：「我不會支持為川普總統爭取諾貝爾和平獎的動議，因為他不配。」

查札斯提批評川普的領導風格，包括對歐洲國家加徵關稅、威脅併吞格陵蘭，以及最近聲稱北約盟友在阿富汗戰爭期間「有點遠離前線」的言論。他指控川普「違背了原則與價值的政治，且時常違反國際法」。

在羅斯做出回應後，查札斯提告訴當地新聞網站Onet：「我對和平獎議題的立場維持不變。」

他後來在X上補充說：「我一貫尊重美國作為波蘭的關鍵夥伴…因此我遺憾地接受羅斯大使的聲明，但我不會在這些對波蘭人民至關重要的根本問題上改變立場。」