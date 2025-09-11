控煙十招懶人包｜立法會三讀通過2025年控煙修例草案摘要

【Now新聞台】立法會三讀通過控煙法例修訂條例草案以加強控煙，相關草案內容包括加強管控電子煙、擴大禁煙區、施行煙草完稅標籤制度等等，俗稱「控煙十招」，摘要如下：

一、施行煙草完稅標籤制度。

二、提高沒有為煙草繳稅相關的罪行的刑罰；政府建議，任何人攜帶多於19支免稅煙入境，定額罰款由現時2000元增至5000元。

三、禁止向未成年人士提供另類吸煙產品以及禁止管有指明另類吸煙產品；並將在公眾地方管有電子煙等另類吸煙產品列為非法，定額罰款3000元。

四、調整傳統吸煙產品的包裝規定，售賣或供應沒有完稅標籤的煙草，最高罰款200萬元及監禁7年；偽造完稅標籤、向另一人提供沒有標籤煙草或保管沒有標籤煙草，最高罰款100萬元及監禁2年。

五、明年1月1日起擴大禁止吸煙區，凡屬公眾地方、及在任何幼兒中心、醫院、院舍、學校、診所或健康中心門口、閘口或其他相類的進出口的外緣3米範圍以內均屬禁煙區，違者罰款3000元。至於在現時已列為禁煙地方吸煙，罰款由1500元增至3000元。

六、禁止在輪候登上公共交通工具時，或在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時，作出吸煙行為，定額罰款3000元。

禁止在輪候進入某些地方時作出吸煙行為：

－輪候 (queue) 指在2人或多於2人的隊列中等候。

－地方包括：

1.《西九文化區管理局條例》(第601章)第2條所界定的任何藝術文化設施。

2.任何電影院、劇院或音樂廳。

3.《公眾衞生及市政條例》(第132章)第2(1)條所界定的任何文娛中心。

4.由民政事務總署管理的任何社區會堂、社區中心、活動中心或其他社區設施。

5.任何醫院。

6.《公眾衞生及市政條例》(第132章)第2(1)條所界定的任何博物館。

7.任何公眾遊樂場地。

8.任何公眾泳池。

9.任何指明診所或健康中心。

10.任何體育場。

11.啟德體藝館及啟德青年運動場(位於九龍承啟道38-39號)。

12.亞洲國際博覽館(位於新界大嶼山香港國際機場)。

13.香港會議展覽中心(位於香港灣仔博覽道1號)。

14.香港迪士尼樂園(位於新界大嶼山香港迪士尼樂園)。

15.《海洋公園公司條例》(第388章)第2條所界定的海洋公園。

16.香港海洋公園水上樂園(位於香港香港仔海洋徑33號)。

17.香港摩天輪(位於香港中環民光街33號)。

18.根據《郊野公園條例》(第208章)第24(1)條指定的香港濕地公園。

七、禁止向未成年人士提供傳統吸煙產品。

八、就某些關乎吸煙的罪行，提高和引進定額罰款。

禁止——(i)售賣含有指明添加劑或顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品；及(ii)售賣是設計在傳統吸煙產品中注入加味劑的產品，或是由售賣者顯示為能夠在傳統吸煙產品中注入加味劑的產品

九、修例之餘，持續檢視增加煙草稅的成效和未來調整的步伐。

十、配合修例，加強戒煙服務和宣傳教育。

