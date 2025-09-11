控煙十招｜有煙民指會減少吸煙 湯修齊：能有效降低香港的吸煙率(高詩敏報道)

【Now新聞台】立法會通過控煙修訂條例草案，有煙民表示會減少吸煙。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，措施能多管齊下控煙，亦希望政府可以盡快訂立下一階段控煙措施的時間表。

立法會通過控煙十招，煙民及旅客會否因此戒煙？

黎女士：「不會吧，我戒煙4次了。(不戒煙，吸煙難了怎麼辦？)吸少一些，以前一天一包，現在兩、三天才一包。」

內地旅客應先生：「不會說因為吸煙地方少了，香港就沒有吸引力了，不是這樣子的，不行咱們就戒掉。」

廣告 廣告

內地旅客應先生：「我們很多內地過來的，都是因為不能抽煙都不願意來，大家煙癮都比較大，都不願意過來。」

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，歡迎法案獲通過，認為隨著措施循序漸進落實，能多管齊下、有效降低香港的吸煙率，但亦希望政府可以盡快訂立下一階段控煙措施的時間表。

吸煙與健康委員會主席湯修齊：「今次議案中，有些是與我們委員會的理想有些距離，例如禁薄荷味的煙將會在第二階段實施，而第二階段暫時還沒有一個實施的時間表。我們委員會一直都倡議要把電子煙的煙機都禁止，但這次的法案列明，先會在公眾地方禁止用電子煙，我們覺得方向是正確的。」

他指，委員會會繼續倡議政府檢討邊走邊吸煙的相關法例。

#要聞