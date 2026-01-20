控煙辦總部樓下現私煙廣告貼紙 組織籲調整煙稅遏非法市場

【on.cc東網專訊】高煙稅政策被指加劇私煙問題。「煙語知聲」發現，私煙廣告貼紙公然出現在佐敦香港政府控煙辦公室總部的樓下垃圾桶上，並覆蓋了原有的控煙宣傳。組織調查亦顯示，僅在旺角、油麻地、太子及深水埗4個地鐵站附近，已發現有過百個附設煙灰缸的垃圾桶被貼上私煙廣告，情況嚴重。組織指出，過去私煙價格雖較低，但一般仍需30多港元，如今甚至已發展到出現每包22港元的低價，這反映私煙市場已進入搶佔市場的階段。該組織呼籲，政府應再次認真思考以調整煙稅政策，並重新審視對電子煙、加熱煙等另類煙產品的禁令，推出切實可行的方法打擊私煙。

組織發言人楊浩泉表示，在負責控煙的政府部門眼皮底下出現私煙宣傳，令人深感震驚，反映私煙氾濫已到了公然挑戰法律的地步。他補充，這些廣告直接張貼於煙灰缸旁，以低至每包22港元的價格作招徠，並提供送貨服務，顯示私煙市場已進入以低價搶佔市場的階段。楊分析，有部分廣告標榜內地牌子的香煙，並使用微信等通訊工具交易，令人懷疑背後涉及跨境犯罪網絡。該組織引述研究指，執法部門截獲的私煙可能僅佔整體市場約1成。若以查獲價值約12億港元推算，全港私煙年交易額可能達數十億甚至過百億港元，形成高煙稅推高正價，促使市民轉買私煙，其高利潤「養肥」私煙集團的惡性循環。

組織調查發現，在旺角、油麻地、太子及深水埗4個地鐵站附近範圍，發現多個垃圾桶上被貼上私煙廣告貼紙，且該類型遍布私煙廣告的垃圾桶，估計在地鐵站附近有接近過百個。該組織重申，數據雖未作全港普查，但可推斷其他地區情況必然同樣嚴重。此外，他們亦指出，根據海關數字，從2024年上半年陸路口岸私煙檢控數字的4,166人，上升至2025年上半年的約6,250人；旅客被捕人數則從3,692人餘人升至5,544人。然而，檢獲私煙數量卻未見同步大幅上升，這可能反映走私手法轉變，即將貨源分散、每次運量減少，但參與人數增加，導致「被捕者增多而檢獲量未顯著上升」。

楊浩泉指，若私煙市場繼續擴張，可能出現類似海外某些地區，例如澳洲的情況，即不同集團劃分地盤，甚至引發暴力衝突。他警告，當涉及數十億、甚至百億的非法生意時，犯罪手段可能升級，對社會治安構成威脅。組織認為，持續增加煙稅只會進一步擴大私煙利潤空間，加劇問題；相反，合理調低煙稅，縮小正價煙與私煙的價差，才是打擊私煙市場的根本方法。組織強調，這並非鼓勵吸煙，而是將煙草消費納入可監管範圍，減少非法市場生存空間。

