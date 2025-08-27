控煙酒辦連日於禁煙區加強執法 共發18張票控

【Now新聞台】衞生署控煙酒辦本周一連6日在多個公共運輸設施禁煙區加強執法，過去兩日共巡查超過100次，發出18張定額罰款通知書。控煙酒辦指，行動希望市民提高警惕，而周日將會新增十個禁煙區，亦會有標示提醒市民。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰：「我們純粹主要考慮地方是否符合法例賦予的定義，現時基本上那272個禁煙地方涵蓋所有符合這些定義的地方，沒有說因為這個地方人流較多或者較偏僻就去實施或者不實施，在這些禁煙區我們也會放置很多禁煙標示，這些禁煙標示除了在一些牆身可以看到的地方，我們也有些大型橫額吸引視線，在遠處也可以看到這個是禁煙區。」

他又指，控煙酒辦自前年起採用便服執法發出定額罰款通知書數目，由2022年的6000多張上升至去年13000多張，執法效果大，未來不時會檢視執法手法。

#要聞