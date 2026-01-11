控煙｜新禁煙區至今4人被票控範圍研再擴大 執法人員現帶備量度工具

控煙酒辦在新禁煙措施生效以來，已經巡查近1,600次。(資料圖片／鍾式明攝)

政府「控煙十招」的其中三招今年元旦起生效，包括新增多種禁煙區及將違例吸煙罰款倍增至3,000元。衞生署署長林文健表示，新措施生效以來控煙酒辦已經巡查近1,600次，其間發出162張定額罰款告票，當中4宗涉及新增的禁煙範圍，包括在醫院、診所出入口和電車等候處吸煙，政府評估實際情況和成效後，日後不排除進一步擴大禁煙區。

「火車頭」可透過擴大禁煙區解決

幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所或健康中心5類處所的禁煙範圍，元旦起已擴展至專用出入口對開3米範圍，同日起禁止輪候登上公共交通時吸煙。林文健在一個電視節目表示，法例沒有強制規定場所要劃定3米範圍，但認為很容易理解，因為3米就等於一個成年人行6、7步，如煙民站在邊緣位置吸煙，執法人員很多時會採取勸喻或警告，又稱他們現時都帶備量度工具，必要時可即場量度。

林文健指，現時市面禁煙標示足夠，又稱已經與相關部門審視不同場所，食環署已將約500個設有煙灰缸的垃圾桶移離禁煙區，免生誤會。至於俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，他稱不論固定站立或邊行邊吸煙，只要身處禁煙區吸煙便同樣屬違例，因此最主要解決方法也是擴大禁煙區，當局如發現有禁煙區範圍外的地方「火車頭」行為大幅增加，便會進一步評估有否需要劃定該些地方為禁煙區。

