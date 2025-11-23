控訴范姜彥豐吃軟飯！狄志為認了同情粿粿

▲粿粿（左）遭范姜彥豐（右）爆料婚內出軌王子後，發出17分鐘影片反擊。而近日狄志為透露第一時間看到影片有點同情粿粿，並坦言有這樣的老公，若看到有肩膀可依靠的人，很難不陷進去。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang)

[NOWnews今日新聞] 女星粿粿遭老公范姜彥豐爆料婚內出軌好友王子（邱勝翊）後，拍影片反擊對方，直指范姜彥豐婚內愛計較、房子錢都是自己付等，疑似指控老公吃軟飯。而近日資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》也講到這件事，透露第一時間看到粿粿聲明時，覺得有點心疼，並直言這樣的老公，若是遇到有肩膀可以依靠的人，真的會陷進去。

粿粿在被范姜彥豐指控婚內出軌後，發出一段17分鐘影片反擊，指出房子、房貸都是她出大部分的錢，甚至生產費用都自己負責，還痛訴范姜彥豐不顧小孩。對此，狄志為也表示身為男人，絕對不會讓妻子覺得自己不付錢、不顧小孩，「因為在這方面我不可能這樣做」。狄志為指出粿粿認為范姜彥豐很會算，並表示：「反正總而言之第一時間我看到的時候，我是覺得好啦，那這樣的老公，難怪妳會覺得如果今天有一個肩膀可以讓我依靠的話，我真的會陷進去」。

廣告 廣告

▲狄志為（如圖）近日提到范姜彥豐與粿粿婚變，透露第一時間看到粿粿影片有點同情她。（圖／YouTube@newswawawa)

粿粿出軌王子太高調 狄志為點出是離婚局勢失控主因

除此之外，他也透露看到粿粿影片時覺得有點心疼，但對於粿粿出軌王子這件事，狄志為也質疑為什麼在婚姻中就那麼高調，還頻繁互動，「難怪范姜忍受不住」，並表示粿粿在婚內多次跟王子高調互動，是讓離婚局勢失控的主因之一。

狄志為也點出自己發現粿粿發影片後，原以為很多人會跟他一樣同情粿粿，沒想到幾乎清一色都是批評，讓他感到非常意外，而且批評粿粿的幾乎都是女生，還被列出很多之前跟范姜彥豐曬恩愛的行為，像是謝謝老公送她去美國等，讓網友傻眼直呼：「感情不好還要謝謝他」，引發大量質疑聲浪。

呂文婉指出粿粿順序錯誤：都被認為是在找藉口

而呂文婉也指出外界不能理解粿粿的原因，是因為粿粿的順序錯誤，指出若她在沒有跟王子出軌的前提下，坦承婚姻出問題，情形會完全不一樣，「2025不是一個所謂如果離婚，就是女人有問題、見不得人的時代」，甚至外界還會幫助粿粿一起想辦法照顧小孩，但在出軌後，粿粿的言詞都會被認為是在找藉口。

資料來源：新聞挖挖哇YouTube

更多 NOWnews 今日新聞 報導

粿粿同母異父哥哥喊告酸民！律師揭失敗下場：到底是加分還是縱火

粿粿、范姜鬧離婚！利菁揭25年婚秘辛：已簽協議、外遇就淨身出戶

王子不倫粿粿、小杰閃兵！威廉露面發聲 尷尬認：棒棒堂事情很多