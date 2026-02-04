【控醣新策略】8成糖友¤亂戒口¹！反致營養缺口、精神不振 100%真實糖友¤認同呢一招最有用穩醣¹

對於不少糖友¤來說，每天的飲食選擇都充滿挑戰。根據調查顯示，約有80%的糖友¤經常擔憂餐後指數不穩¹，以及難以選擇有助控醣的食物，為了幫助控制指數，他們往往會採取極端的飲食習慣，誤以為必須完全戒絕米飯、水果，甚至餐餐挨餓才能控制病情。然而，這種做法往往適得其反，令身體造成營養缺口。

極端戒口？小心陷入營養不均陷阱

這種極端的飢餓式控醣法往往適得其反，80歲的退休人士黃婆婆為了穩醣，每餐只敢進食蔬菜類、雞蛋等醣分較低的食物，認為水果、飯等食物含醣量高而完全不敢碰，正因如此導致她每天食不知味、口寡寡，生活毫無樂趣。結果不但令身體缺乏能量，更經常感到疲倦：「樣樣嘢都唔夠膽食，以為食少啲就係好，結果搞到口寡寡，生活冇曬樂趣，連同朋友行下山都唔想 。」

60歲的陳先生亦面對同樣困境，他因工作關係體力消耗大而經常感到肚餓，卻因患病後誤以為進食下午茶會令指數急升而刻意死忍。長期挨餓令他精神委靡、難以集中，甚至曾在工作期間因指數過低導致體力不濟而幾乎暈倒 。

事實上，盲目戒口不但未能有效控制指數，反而會令身體長期缺乏足夠營養，嚴重影響日常生活。例如長期缺乏蛋白質，會導致肌肉量不足，繼而令四肢無力、行動變得遲緩 ；若缺乏碳水化合物，身體便會失去主要的能量來源，導致精神不振，甚至影響器官正常運作。此外，若攝取的膳食纖維不足，除了影響腸道健康，更會令飽腹感降低 ；而缺乏微量營養素，例如：維他命及礦物質，則會影響體內新陳代謝的調節，令身體機能下降。長期過分挨餓更會導致進食下一餐時出現報復性進食，令指數變得更加起伏不定。

擺脫戒口焦慮！穩醣關鍵在於正確補充營養

因此糖友¤不應盲目戒口，控醣的關鍵在於在控制醣分的同時，攝取全面且均衡的營養，為身體提供足夠的能量。在食物選擇上，糖友¤可多食用原形食物，減少進食加工食物，每一餐確保自己攝取足夠的穀物類、蔬菜類和豆、魚、蛋、肉類，盡量保持少油少鹽的均衡飲食原則。糖友¤們亦更應該優先選擇低GI(升糖指數)食物，亦有助控制指數的升幅。

不過大多香港人生活節奏急促，經常依賴外食，難確保每一餐都能攝取到全面均衡的營養 。例如要補充足夠的蛋白質、膳食纖維及各種微量元素已不容易，更遑論在琳瑯滿目的外食中尋找合適的低GI食物。正因如此，各位糖友¤需要一個簡單且直接有效控醣的專業膳食補充品，提供足夠飽肚感之餘，亦能精準補充日常所需營養 。

雅培怡保康® 100%真實用家認同有效穩定指數 ¹

雅培怡保康®專為糖友¤而設，有效控醣同時照顧日常營養需要，根據用家飲用調查報告¹，100%受訪用家持續回購及飲用！

✔️具臨床醫學實證4星期全效穩醣³，更有92%用家認同飲用雅培怡保康®一日餐後醣分吸收保持穩定¹

✔️升級醣穩妥組合⁴，由低糖升糖指數配方而成⁵，有助緩慢消化，保持餐後體內醣分穩定同時94%用家認同有助改善餐後容易肚餓的問題¹

✔️含18種維他命及礦物質，全面均衡營養，98%用家認同雅培怡保康®比其他控醣補充品有更充足的營養¹，有效補充日常飲食易缺乏的營養素，全日保持精神活力！

黃婆婆和陳先生在營養師建議下，開始飲用雅培怡保康®，除了直接沖泡飲用當作代餐外，有時更會加入於飲品沖泡飲用，發現不但有飽肚感之餘，持續飲用約三個月後更發現指數亦明顯變得穩定。

有別於以前口寡寡、充滿「戒口焦慮」的生活，黃婆婆大讚飲用雅培怡保康®後終於「有啖好食」，生活重拾樂趣 ：「飲咗一段時間之後，唔單止終於唔使樣樣嘢食都戒，而且指數都保持穩定，個人更加有活力，仲有精神同朋友一齊去行山 。」

至於陳先生飲用後，不但體力比以前好，而且精神充足，「以前餐與餐之間唔敢亂食嘢，而家肚餓嘅時候就會飲杯怡保康，真係好飽肚，都冇咁容易覺得肚餓，成個人精神都好咗！」

想好像黃婆婆及陳先生一樣輕鬆控醣同時享受生活？立即登記領取雅培怡保康®試飲裝：https://bit.ly/3LLZ7ME

