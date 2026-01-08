控AI聊天機器人傷害未成年人 Google等達成訴訟和解

（法新社舊金山7日電） 法院文件今天披露，谷歌（Google）與新創公司Character.AI已就數起訴訟達成和解。這些訴訟由多個家庭提起，指控人工智慧（AI）聊天機器人對未成年人造成傷害，包括導致一名佛羅里達州青少年自殺。

根據文件內容，和解涵蓋佛羅里達州、科羅拉多州、紐約州與德州提起的訴訟，但仍須完成最終程序並經法院核准。

佛羅里達州的文件指出，「各方原則上已同意透過調解達成和解，解決彼此之間的所有爭議。」和解金額則未公開。

這些案件之一是由賈西亞（Megan Garcia）提出，她14歲的兒子賽澤爾（Sewell Setzer Jr.）2024年2月自殺身亡。

賈西亞在訴訟中指控，她的兒子對Character.AI平台上一個以「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）為靈感的聊天機器人產生情感依賴。這個平台允許用戶與虛構角色互動。

賽澤爾之死是去年一連串被指與AI聊天機器人有關的自殺事件首例，引發外界對ChatGPT開發商OpenAI及其他AI公司在兒童安全方面的嚴格審視。

Google與此案有關，是因為2024年與Character.AI達成一項27億美元的授權協議。

這家科技巨擘聘用Character.AI的創辦人沙齊爾（Noam Shazeer）和戴福瑞塔斯（Daniel De Freitas）。兩人均為前Google員工，依據這項交易重新加入Google。

Character.AI發言人拒絕對此置評；賈西亞與Google也未立即回應置評請求。

Character.AI去年10月宣布，因這起自殺案件引發關注，取消18歲以下用戶的聊天功能。（編譯：徐睿承）