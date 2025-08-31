推算8月訪港旅客創疫後新高 料第四季配合盛事旅客人次可觀

【on.cc東網專訊】暑假作為傳統旅遊旺季，不少旅客選擇來港旅遊，本港旅遊市道漸見復甦。繼政府統計上月訪港旅客較去年同期上升12%至439萬人次，有立法會議員表示，根據初步數據，8月訪港旅客已突破1月份474萬人次的高位，預料成為疫後單月新高，全月旅客人數甚至有望破500萬人次，展望同為旅遊旺季的第四季，配合包括全國運動會等多項盛事，旅客人數仍然可觀。

立法會議員兼中旅社董事長姚柏良今日(31日)受訪時表示，7月及8月初步推算共有約960萬訪港旅客人次，按年升約一成半，認為人次增加的原因包括新地標啟德體育園啟用，港府及業界為此加強宣傳並配合推出新產品。而按照年初至今的數據推算，姚有信心今年旅客人次會較政府預期的4,900萬好，有望突破5,000萬大關，而第四季作為傳統旺季，若本港大環境不變，有全運會等盛事配合下，對旅客人數感到樂觀。但他亦指，無論出境、入境旅客，以至商務會展客，都只達疫情前水平的7成，估計因不同企業的經營仍在復甦，故會盡量控制出差成本，導致出差次數不及從前。

姚又指，很多旅客選擇買票入場觀賞七人欖球賽，明顯反映本港已經建立七欖品牌，而對不少購票者而言，買一張門票不僅可以觀賞欖球賽事，亦可同時參觀新場館，甚為划算。至於本港有參與承辦、將於11月初舉行的全運會，姚指出線下售票反應較預期好，其中22歲以下男子籃球決賽已售罄，反映本港籃球氣氛濃厚，而全運會雖說原意是推廣全民運動，但是要以促進旅遊及經濟的角度切入，亦是個值得一試的新嘗試。

