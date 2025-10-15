推部門首長責任制 政府：冀提升部門工作效能強化管治

【on.cc東網專訊】施政報告提出設立「部門首長責任制」，負責研究有關制度的官員今日(15日)在立法會上表示，希望透過制度化及系統化管理，持續提升部門的工作效能，進一步強化治理，營造不斷求進文化，提升市民信心。

政府早前指建立「部門首長責任制」，按照問題大小輕重程度，將調查分為兩個級別處理，並設立一個長設的獨立專責調查小組，針對任何級別公務員進行調查，同時擴大現時「公務員敍用委員會」的職能以進行調查，而後果包括降級、扣薪、勒令退休，以至革職等。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】