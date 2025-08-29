焦點

經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」

生活小幫搜

【香港搬屋全攻略】揀對搬屋公司，輕鬆遷居無煩惱！

生活小幫搜
更新時間

【香港搬屋全攻略】揀對搬屋公司，輕鬆遷居無煩惱！

在香港這個繁華都市，搬屋是許多人生活中不可避免的經歷。無論是首次置業、租屋轉換，還是家庭擴張需要更大空間，選擇一間可靠的搬屋公司都能讓整個過程事半功倍。本文將為您提供全面的香港搬屋指南，從選擇搬屋公司的技巧到搬屋當天的實用建議，幫助您輕鬆過渡到新居。

為何需要專業搬屋服務？香港搬屋服務的獨特挑戰

香港地少人多，居住環境密集，搬屋過程面臨許多獨特的挑戰：

  • 狹窄的樓梯和走廊：許多舊式唐樓缺乏電梯，搬運大型傢俱極其困難

  • 有限的泊車空間：搬屋車輛難以在住宅附近停泊，增加搬運時間和難度

  • 高昂的時間成本：香港人工作繁忙，自行搬屋可能耗費大量時間和精力

  • 特殊氣候條件：夏季高溫多雨，需要專業包裝防止物品受損

基於這些因素，專業搬屋公司的服務在香港顯得尤為重要。一間優質的搬屋公司不僅能提供運輸服務，還能處理從包裝、保護到安置的一條龍服務，讓您節省時間並減少不必要的壓力。

如何選擇搬屋公司？四大關鍵評估要素

選擇合適的搬屋公司是成功搬屋的關鍵。以下是評估搬屋公司的五大要素：

1. 信譽和評價

  • 查閱網上評價和客戶反饋（如Google Reviews、Facebook專頁）

  • 詢問親友推薦，口碑是最好的保證

  • 檢查公司成立年期，通常老字號更可靠

2. 服務範圍和專業性

  • 確認搬屋公司提供哪些服務（包裝、拆卸、安裝等）

  • 了解他們對特殊物品（如鋼琴、古董、藝術品）的處理經驗

  • 詢問是否提供搬屋保險，保障物品損失或損壞

3. 價格透明度

  • 要求上門報價而非電話估價，避免隱藏附加費用，例如

    • 周六、周日或公眾假期附加費

    • 每箱物品超重附加費

    • 額外運送地點附加費

    • 傢俬裝拆附加費

    • 上落樓梯搬運費 （如唐樓、村屋等）

    • 大型物件搬運費（如鋼琴、按摩椅等）

    • 廢物清理附加費

    • 紙箱、膠箱、膠紙等搬運材料費

    • 隧道費

    • 泊車費

  • 了解收費結構（按小時、按件還是套餐式）

  • 收購二手傢俬：舊屋搬新屋，有些舊傢俬或電器可能並不合用而需要棄掉，搬屋公司一般都會再額外收取一筆清拆及垃圾棄置費用。但如果該搬屋公司有同時提供收購二手傢俱的服務，便能一條龍式直接把舊傢俬賣掉，省回部分搬運開支。

  • 其他額外搬屋服務：除了單純的傢俬和物品搬運外，有些搬屋公司可能會提供更多更全面的搬屋服務，例如臨時存倉、迷你倉借用、物品包裝拆裝、傢俬安裝拆卸、回收包裝物料等服務，不妨在報價時多向搬屋公司查詢。

  • 比較多間搬屋公司報價，但不要單純選擇最便宜的選項。

4. 設備和人員

  • 詢問使用的車輛類型和設備（如手推車、毛毯、保護材料）

  • 了解工作人員是否經驗豐富和受過培訓

搬屋前的準備工作：倒數時間表

成功搬屋需要周詳計劃，以下是建議的準備時間表：

提前4至6周

  • 開始整理物品，決定哪些要保留、捐贈或丟棄

  • 研究並聯繫至少三家搬屋公司獲取報價

  • 搬屋報價時疏理確認新居的入住日期和搬屋細節，例如每一件傢俬的呎吋、紙箱數量、易碎品、需要安裝、拆卸及棄置的物品、有多少層樓梯、樓下大堂跟泊車地方的距離等，最好預先清楚說明，這樣便能避免搬屋公司在實際到場點算傢俬及雜物數量時出現很大的落差，令報價及最終費用出現巨大偏差。另外，新屋和舊屋的搬屋規則也要跟搬屋公司確認，例如某些屋苑的搬屋時間規定在早上九時後以避開升降機繁忙時間，減少對其他住戶的影響等。

兩至三周前

  • 預訂選擇的搬屋公司

  • 開始收集包裝材料（箱子、膠紙、泡泡紙）

  • 為貴重物品拍照記錄現狀

一周前

  • 開始包裝不常用物品

  • 通知相關機構地址變更（銀行、電訊公司、政府部門）

  • 規劃新居的傢俱擺放位置

一天前

  • 準備一個「首日盒」放置必需品（衣物、藥物、重要文件）

  • 確認搬屋公司的到達時間

  • 確保通道暢通無阻

搬屋當天的流程：順利完成的關鍵

搬屋當天的順利與否取決於良好的組織和溝通。

早上的準備

  • 將貴重物品和重要文件單獨放置

  • 將「首日盒」擺放在當眼地方

與搬屋團隊溝通

  • 向搬運團隊負責人指出特殊處理物品，如「首日盒」應如何安排

  • 確認新居地址和行車路線

  • 討論大型傢俱的擺放位置

最後檢查

  • 在所有箱子貼上標籤說明內容和目的地房間

  • 搬離舊居後進行最終檢查，確保沒有遺留物品

  • 鎖好舊居，交接鑰匙（如適用）

搬屋後整理：從混亂到有序

搬入新居後，有系統地整理能幫助您更快安頓下來：

  1. 優先打開「首日盒」：確保有基本生活必需品

  2. 逐個房間整理：從最常用的空間開始（廚房、睡房）

  3. 傢俱定位：按照事先規劃擺放大型傢俱

  4. 處理包裝材料：摺疊紙箱儲存或回收，清理空間

常見搬屋問題及解決方案

即使有最好的計劃，搬屋過程中仍可能出現問題：

  • 天氣突變：準備防水布和臨時遮蓋物保護物品

  • 物品損壞：立即拍照並通知搬屋公司根據保險索償

  • 交通延誤：預留緩衝時間，避免安排緊迫的後續行程

  • 尺寸不合：測量門廳和樓梯尺寸，提前規劃大型物品移動路線

節省搬屋成本的小技巧

香港搬屋費用不菲，以下方法有助節省開支：

  • 非旺季搬屋：避開周末和月底需求高峰時段

  • 自行包裝：自行包裝物品減少服務費用

  • 精簡物品：減少搬運數量直接降低成本和時間

  • 組合服務：有些公司提供包裝材料連搬運套餐折扣

結語：選用專業服務，換取無價安心

在香港，搬屋可能是一項艱巨的任務，但選擇合適的搬屋公司和準備好實用的搬屋清單能大幅降低壓力和風險。專業的搬屋公司不僅提供體力勞動，還具備專業知識和經驗，有效處理各種意外情況。請緊記，一次成功的搬屋不僅是物品的遷移，更是新生活的開始。投資在可靠的搬屋服務上，能為您換來順利的過渡和無價的安心感。

無論您是首次搬屋還是經驗豐富的「搬屋達人」，希望這份指南能幫助您在香港的下一站搬屋旅程中更加從容自信。祝您搬屋順利，新居生活愉快！

·

其他人也在看

張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」　鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求

張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」　鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求

現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰

W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰

由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」

UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」

每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」

無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」

據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。

Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售　網上炒價驚見XXXX元　即睇搶購攻略(附連結)

泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售　網上炒價驚見XXXX元　即睇搶購攻略(附連結)

【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可

am730 ・ 19 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想

鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想

已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅

Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅

美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。

28Hse.com ・ 1 天前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）

大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）

HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。

Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？

Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？

日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。

Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋

Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋

平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！

「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！

「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。

Yahoo財經 ・ 20 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到

迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到

泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰

Yahoo財經 ・ 20 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等

中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等

【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。

Bloomberg ・ 23 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁

東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁

TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」

謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」

最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」

90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭

向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭

50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
主播手記│美團內外受敵 燒錢燒不完？（Season）

主播手記│美團內外受敵 燒錢燒不完？（Season）

簡單而言，第二季經調整盈利不足15億人民幣，遠遠差過市場預期接近100億的水平，按年跌幅接近九成真是非一般的差，唯一值得慶賀的或許是用戶活躍度與購買頻率均創新高，但「內卷」競爭一日未完，相信想翻身絕非易事。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前