【香港搬屋全攻略】揀對搬屋公司，輕鬆遷居無煩惱！

在香港這個繁華都市，搬屋是許多人生活中不可避免的經歷。無論是首次置業、租屋轉換，還是家庭擴張需要更大空間，選擇一間可靠的搬屋公司都能讓整個過程事半功倍。本文將為您提供全面的香港搬屋指南，從選擇搬屋公司的技巧到搬屋當天的實用建議，幫助您輕鬆過渡到新居。

為何需要專業搬屋服務？香港搬屋服務的獨特挑戰

香港地少人多，居住環境密集，搬屋過程面臨許多獨特的挑戰：

狹窄的樓梯和走廊 ：許多舊式唐樓缺乏電梯，搬運大型傢俱極其困難

有限的泊車空間 ：搬屋車輛難以在住宅附近停泊，增加搬運時間和難度

高昂的時間成本 ：香港人工作繁忙，自行搬屋可能耗費大量時間和精力

特殊氣候條件：夏季高溫多雨，需要專業包裝防止物品受損

基於這些因素，專業搬屋公司的服務在香港顯得尤為重要。一間優質的搬屋公司不僅能提供運輸服務，還能處理從包裝、保護到安置的一條龍服務，讓您節省時間並減少不必要的壓力。

如何選擇搬屋公司？四大關鍵評估要素

選擇合適的搬屋公司是成功搬屋的關鍵。以下是評估搬屋公司的五大要素：

1. 信譽和評價

查閱網上評價和客戶反饋（如Google Reviews、Facebook專頁）

詢問親友推薦，口碑是最好的保證

檢查公司成立年期，通常老字號更可靠

2. 服務範圍和專業性

確認搬屋公司提供哪些服務（包裝、拆卸、安裝等）

了解他們對特殊物品（如鋼琴、古董、藝術品）的處理經驗

詢問是否提供搬屋保險，保障物品損失或損壞

3. 價格透明度

要求上門報價而非電話估價，避免隱藏附加費用，例如 周六、周日或公眾假期附加費 每箱物品超重附加費 額外運送地點附加費 傢俬裝拆附加費 上落樓梯搬運費 （如唐樓、村屋等） 大型物件搬運費（如鋼琴、按摩椅等） 廢物清理附加費 紙箱、膠箱、膠紙等搬運材料費 隧道費 泊車費



了解收費結構（按小時、按件還是套餐式）

收購二手傢俬：舊屋搬新屋，有些舊傢俬或電器可能並不合用而需要棄掉，搬屋公司一般都會再額外收取一筆清拆及垃圾棄置費用。但如果該搬屋公司有同時提供收購二手傢俱的服務，便能一條龍式直接把舊傢俬賣掉，省回部分搬運開支。

其他額外搬屋服務：除了單純的傢俬和物品搬運外，有些搬屋公司可能會提供更多更全面的搬屋服務，例如臨時存倉、迷你倉借用、物品包裝拆裝、傢俬安裝拆卸、回收包裝物料等服務，不妨在報價時多向搬屋公司查詢。

比較多間搬屋公司報價，但不要單純選擇最便宜的選項。

4. 設備和人員

詢問使用的車輛類型和設備（如手推車、毛毯、保護材料）

了解工作人員是否經驗豐富和受過培訓

搬屋前的準備工作：倒數時間表

成功搬屋需要周詳計劃，以下是建議的準備時間表：

提前4至6周

開始整理物品，決定哪些要保留、捐贈或丟棄

研究並聯繫至少三家 搬屋公司 獲取報價

搬屋報價時疏理確認新居的入住日期和搬屋細節，例如每一件傢俬的呎吋、紙箱數量、易碎品、需要安裝、拆卸及棄置的物品、有多少層樓梯、樓下大堂跟泊車地方的距離等，最好預先清楚說明，這樣便能避免搬屋公司在實際到場點算傢俬及雜物數量時出現很大的落差，令報價及最終費用出現巨大偏差。另外，新屋和舊屋的搬屋規則也要跟搬屋公司確認，例如某些屋苑的搬屋時間規定在早上九時後以避開升降機繁忙時間，減少對其他住戶的影響等。

兩至三周前

預訂選擇的 搬屋公司

開始收集包裝材料（箱子、膠紙、泡泡紙）

為貴重物品拍照記錄現狀

一周前

開始包裝不常用物品

通知相關機構地址變更（銀行、電訊公司、政府部門）

規劃新居的傢俱擺放位置

一天前

準備一個「首日盒」放置必需品（衣物、藥物、重要文件）

確認 搬屋公司 的到達時間

確保通道暢通無阻

搬屋當天的流程：順利完成的關鍵

搬屋當天的順利與否取決於良好的組織和溝通。

早上的準備

將貴重物品和重要文件單獨放置

將「首日盒」擺放在當眼地方

與搬屋團隊溝通

向搬運團隊負責人指出特殊處理物品，如「首日盒」應如何安排

確認新居地址和行車路線

討論大型傢俱的擺放位置

最後檢查

在所有箱子貼上標籤說明內容和目的地房間

搬離舊居後進行最終檢查，確保沒有遺留物品

鎖好舊居，交接鑰匙（如適用）

搬屋後整理：從混亂到有序

搬入新居後，有系統地整理能幫助您更快安頓下來：

優先打開「首日盒」：確保有基本生活必需品 逐個房間整理：從最常用的空間開始（廚房、睡房） 傢俱定位：按照事先規劃擺放大型傢俱 處理包裝材料：摺疊紙箱儲存或回收，清理空間

常見搬屋問題及解決方案

即使有最好的計劃，搬屋過程中仍可能出現問題：

天氣突變 ：準備防水布和臨時遮蓋物保護物品

物品損壞 ：立即拍照並通知 搬屋公司 根據保險索償

交通延誤 ：預留緩衝時間，避免安排緊迫的後續行程

尺寸不合：測量門廳和樓梯尺寸，提前規劃大型物品移動路線

節省搬屋成本的小技巧

香港搬屋費用不菲，以下方法有助節省開支：

非旺季搬屋 ：避開周末和月底需求高峰時段

自行包裝 ：自行包裝物品減少服務費用

精簡物品 ：減少搬運數量直接降低成本和時間

組合服務：有些公司提供包裝材料連搬運套餐折扣

結語：選用專業服務，換取無價安心

在香港，搬屋可能是一項艱巨的任務，但選擇合適的搬屋公司和準備好實用的搬屋清單能大幅降低壓力和風險。專業的搬屋公司不僅提供體力勞動，還具備專業知識和經驗，有效處理各種意外情況。請緊記，一次成功的搬屋不僅是物品的遷移，更是新生活的開始。投資在可靠的搬屋服務上，能為您換來順利的過渡和無價的安心感。

無論您是首次搬屋還是經驗豐富的「搬屋達人」，希望這份指南能幫助您在香港的下一站搬屋旅程中更加從容自信。祝您搬屋順利，新居生活愉快！

