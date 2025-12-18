揀錯床褥瞓醒仲攰，隨時影響健康？脊醫教你選對床褥提升睡眠質素！

人的一生有三分之一時間在睡床上度過，良好的睡眠是消除疲勞的關鍵，但不少都市人醒來後卻感到肩頸僵硬、腰酸背痛，甚至比睡前更疲倦！很多人以為壓力或姿勢是罪魁禍首，但其實「睡眠環境」才是影響深層睡眠的關鍵，其中床褥的選擇尤為重要。長期使用不適合的寢具會傷害脊椎健康，引發慢性疼痛，並形成「越睡越累」的惡性循環！到底傳統床褥與近年大熱的太空棉床褥有什麼不同？馬上為你拆解！

床褥選擇竟然左右健康？

註冊脊醫黎思駿指出，床褥直接影響脊椎健康和血液循環。他分享了一位50歲女士的個案，她長期受腰背痛困擾，運動和調整姿勢都未見成效。經檢查發現，問題來自床褥無法貼合身體曲線，導致腰椎承受過多壓力，血液循環受阻，引發慢性炎症。脊醫解釋：

「當我們躺下時，脊椎需要支撐全身重量。 如果床褥過硬或過軟，壓力會集中在局部，阻礙血液流動，最終引發疼痛。 選對床褥能有效分擔脊椎壓力，促進血液循環。」

傳統床褥 VS 太空棉床褥 教你點揀先至好！

市面上的床褥材質五花八門，包括傳統彈簧床褥、乳膠床褥及太空棉床褥等。其中，傳統彈簧床褥因透氣性強且承托力佳而受到歡迎。但脊醫指出，彈簧床褥因支撐點固定，金屬彈簧的反彈力易集中於關節，可能導致壓力過大，影響睡眠舒適度。

至於太空棉是一種溫感減壓材料，能隨人體溫度改變形狀，貼合身體曲線，在分散壓力點同時提供精準支撐，減輕脊椎負擔，促進血液流動。更重要的是，太空棉的慢回彈特性可以有效吸收震動及壓力，受壓時不會出現強烈反彈力，釋放後慢慢恢復原狀，即使伴侶翻身也無干擾，大幅提升睡眠時穩定和舒適度。

研究證明太空棉可改善⾎液循環

根據醫學期刊《Journal Of Tissue Viability》研究，使用太空棉床褥能顯著分散人體壓力，肩部與臀部等容易受壓的區域壓力值平均降低30%。這種壓力分散效果減少了局部壓迫，緩解不適感。此外，太空棉還能促進血液流動，皮膚微循環速率提升15至20%，特別適合長時間仰臥或側睡者，進一步改善睡眠質量。

SINOMAX床褥打造健康優質睡眠

想重新找回一夜好眠，選對床褥是關鍵！SINOMAX太空棉床褥由美國Dream Studio®專家團隊研發，榮獲香港專業脊醫協會認可，更獲健康教育基金會頒發「醫護人員至愛護脊床褥品牌大獎2025」，兼具透氣性、承托力和回彈性，是健康睡眠的信心之選。

OCTASPRING® 蜂巢彈簧床褥系列

SINOMAX OCTASPRING® 蜂巢彈簧床褥系列結合了多項創新技術，致力於提供極致舒適的睡眠體驗。本系列採用會呼吸的 OCTASPRING® 太空棉蜂巢彈簧，其透氣度比傳統太空棉高達8倍，能夠有效排出濕氣，保持床褥的舒適溫度。OCTASPRING® 技術因其卓越的舒適性，不僅獲得航空業採用，更榮獲德國「水晶機艙獎」認證，為使用者帶來航空級的奢華睡眠享受。透過 INNO-III® 3區承托系統與 X-Foam®太空棉的完美結合，此系列床褥可以多層靜音承托，完美貼合頭部、腰部和腿部曲線，獲得最佳的卸壓承托效果。

OCTASPRING® S Plus 床褥

實現超個人化睡眠，採用靈活結構設計，允許用家調換棉層並雙面使用，可按喜好身型隨時轉換4種不同睡感。

床褥厚度：8吋

床褥軟硬度：中/中硬/高效

OCTASPRING® 360° Plus 床褥

擁有頂級透氣與承托，採用8倍透氣的OCTASPRING® 蜂巢彈簧，結合INNO-III® 3區承托系統，提供360度全方位貼合支撐。

床褥厚度：10吋

床褥軟硬度：中硬

Hybrid 獨立袋裝彈簧床褥系列

Hybrid 獨立袋裝彈簧床褥系列結合了彈簧的承托與太空棉的舒適卸壓，帶來卓越的睡眠體驗。此系列床褥配備柔膚布套，並添加了 UItra-CLOUD® 雲端太空棉，能深層釋放全身壓力。內部採用經過高溫結晶處理的獨立袋裝彈簧，不僅靜音耐用，還能精準貼合身體曲線，提供絕佳的承托力。此外，Ultra-SPRING 高溫碳鋼彈簧更具彈性及柔韌性，能夠有效吸收睡姿轉換時的震動，讓您與伴侶每晚享受無干擾、充實的熟睡。

Hybrid 200 Pro 床褥

專業級深層承托，採用雙層獨立袋裝彈簧，大幅提升彈性及柔韌性，結合高密度乳膠質感棉，為腰背提供無可比擬的極致承托與深層舒壓。

床褥厚度：11吋

床褥軟硬度：中硬

Hybrid 100 AS 床褥

雲端舒壓抗靜電，抗靜電柔膚布套融合 UItra-CLOUD® 雲端太空棉與抗靜電科技，深層釋放全身壓力，帶來猶如漂浮雲端的輕盈觸感。

床褥厚度：8吋

床褥軟硬度：中度