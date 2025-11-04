提供前總理政治庇護 秘魯宣布與墨西哥斷交

（法新社利馬3日電） 秘魯政府今天表示，由於墨西哥為一名正在接受調查的前總理提供庇護，秘魯已與墨西哥斷絕外交關係。該前總理涉嫌參與2022年時任總統發動的政變。

秘魯外交部長狄齊拉在記者會上表示，「今天，我們震驚且深感遺憾地得知，前總理查維斯，即涉嫌參與前總統卡斯蒂約政變的同謀，正獲得墨西哥駐秘魯大使館的庇護。」

「鑑於此一不友善行為，並考慮到該國（墨西哥）現任與前任總統屢次干涉秘魯內政，秘魯政府今天決定與墨西哥斷絕外交關係。」

此舉招致墨西哥強烈批評。墨西哥外交部今天發表聲明表示，秘魯的決定「反應過度且不成比例，是對墨西哥合法行為的回應，也違反了國際法」。

卡斯蒂約曾是農村教師與工會成員，被稱為秘魯首名出身貧困的總統。他與國會僵持數月後，於2022年12月試圖解散國會，最終遭國會彈劾。

卡斯蒂約遭彈劾後，秘魯與墨西哥的外交關係迅速惡化。

墨西哥給予卡斯蒂約妻子與子女政治庇護後，秘魯驅逐墨西哥駐秘魯大使。

卡斯蒂約繼任者，現已卸任的總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）也暫時召回秘魯駐墨西哥大使，並指責時任墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）干涉秘魯內政，羅培茲歐布拉多曾公開支持卡斯蒂約。

卡斯蒂約是在攜家人前往利馬的墨西哥大使館尋求庇護時被捕，他被控叛亂與濫權；查維斯也一同被訴，兩人並於3月受審。