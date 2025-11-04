低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
提供前總理政治庇護 秘魯宣布與墨西哥斷交
（法新社利馬3日電） 秘魯政府今天表示，由於墨西哥為一名正在接受調查的前總理提供庇護，秘魯已與墨西哥斷絕外交關係。該前總理涉嫌參與2022年時任總統發動的政變。
秘魯外交部長狄齊拉在記者會上表示，「今天，我們震驚且深感遺憾地得知，前總理查維斯，即涉嫌參與前總統卡斯蒂約政變的同謀，正獲得墨西哥駐秘魯大使館的庇護。」
「鑑於此一不友善行為，並考慮到該國（墨西哥）現任與前任總統屢次干涉秘魯內政，秘魯政府今天決定與墨西哥斷絕外交關係。」
此舉招致墨西哥強烈批評。墨西哥外交部今天發表聲明表示，秘魯的決定「反應過度且不成比例，是對墨西哥合法行為的回應，也違反了國際法」。
卡斯蒂約曾是農村教師與工會成員，被稱為秘魯首名出身貧困的總統。他與國會僵持數月後，於2022年12月試圖解散國會，最終遭國會彈劾。
卡斯蒂約遭彈劾後，秘魯與墨西哥的外交關係迅速惡化。
墨西哥給予卡斯蒂約妻子與子女政治庇護後，秘魯驅逐墨西哥駐秘魯大使。
卡斯蒂約遭彈劾後，秘魯與墨西哥的外交關係迅速惡化。
卡斯蒂約繼任者，現已卸任的總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）也暫時召回秘魯駐墨西哥大使，並指責時任墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）干涉秘魯內政，羅培茲歐布拉多曾公開支持卡斯蒂約。
卡斯蒂約是在攜家人前往利馬的墨西哥大使館尋求庇護時被捕，他被控叛亂與濫權；查維斯也一同被訴，兩人並於3月受審。
其他人也在看
聯合國感謝中國繳清近7億美元會費 美國據報拖欠逾30億美元或失投票權
聯合國感謝中國全數繳清本年度近7億美元會費，至於捲入政府停擺風波的美國，據報累計拖欠聯合國逾30億美元。infocast ・ 20 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 特朗普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 1 天前
新加坡擬將李光耀故居列為國家古蹟 幼子李顯揚：人民行動黨政府踐踏父親遺願｜Yahoo
新加坡政府打算將已故建國總理李光耀位於歐思禮路（Oxley Road）38 號的故居列為國家古蹟。大宅目前持有人，李光耀幼子李顯揚昨日（3 日）發表聲明，批評人民行動黨政府「踐踏」李光耀不希望保留大宅的遺願。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
羅湖、福田等口岸周三起實施刷臉智能通關
【Now新聞台】國家移民管理局公布多項港澳台移民及出入境管理服務政策，包括本港多個來往內地的口岸，周三起實施人面識別通關。國家移民管理局公布10項移民和出入境管理服務政策措施，包括周三起，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等多個口岸實施人面識別通關，適用於年滿14歲以上，同意採集核驗面相、指紋等信息，並持有效證件的內地及港澳居民。周三起亦會同步將港珠澳大橋、高鐵西九龍站等五個口岸劃為240小時過境，免簽政策適用入境口岸55個國家的公民，入境後可停留不超過240小時，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。建設中的河套港深創科園在區內科研場所、創科企業等工作的內地人，周三起經深圳園區管理部門備案後，可獲簽發3年多次有效往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
國家級幽默！習近平贈李在明小米機：你看看有無後門？
中國國家主席習近平與南韓總統李在 1 日在韓國出席 APEC 峰會期間舉行了雙邊會晤。習近平贈送小米手機給李在明時稱「看看有沒有後門」，讓李在明忍不住大笑，展現難得輕鬆幽默的一面。 會談開始前，兩國領導人互贈禮物，習近平主席送給李在明總統夫婦兩部小米旗艦曲面螢幕手機和文房四寶。鉅亨網 ・ 1 天前
從屢次威脅轉為拋出橄欖枝 特朗普安撫亞洲盟友
【彭博】— 經過數月的關稅威脅和國防開支方面的施壓，美國在亞洲的盟友有充分的理由對特朗普保持警惕。但他最終還是通過對該地區三個國家的訪問，傳達了一個明確的信息：美國仍然支持你們。Bloomberg ・ 1 天前
宏觀視野│貿易戰休戰1年後又如何？（邱古奇）
近期最受關注的新聞當數習特會，這次中美得出的成果可謂超出預期，習主席和特朗普都笑容满臉，老特甚至給予這次會晤「12分」（10分為滿分）。不過細看雙方達成的協議內容，不難發覺這是一份為期僅僅1年的休戰協議，哪麼1年之後又會如何？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
日本首相要求與金正恩會面 盼解決日人遭綁架問題
（法新社東京3日電） 日本首相高市早苗今天表示，她已要求與北韓領導人金正見面，盼解決日本公民在1970年代與1980年代遭北韓綁架的長期懸案。北韓經過多年否認後，於2002年承認曾派遣特工1970年代和1980年代綁架13名日本人，利用他們訓練平壤間諜學習日語和日本習俗。法新社 ・ 20 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓透露正申請放棄加拿大護照 回應與旅遊界關係：體育精神適用所有界別｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 10 月 30 日，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。Yahoo新聞 ・ 1 週前
外交部:中方恪守暫停核試承諾 美官員澄清特朗普所指核試非核爆
中國外交部發言人毛寧在例行記者會，回應美國總統特朗普指控中國正秘密測試核武時強調，中國作為安理會常任理事國和負責任的核武國家，始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武的政策，堅持自衛防禦的核戰略，恪守暫停核試驗的承諾。毛寧指，中方願與各方共同維護全面禁止核試條約的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系，希望美方亦切實遵守全面禁止核試條約的義務和暫停核試的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。另外，美國能源部長賴特澄清特朗普日前有關恢復核試的說法，指總統所指的核試是系統測試，並非核爆。(ST)infocast ・ 21 小時前
市場心累！政府關門恐創最久紀錄 美10年債殖利率走低
美國公債殖利率周一 (3 日) 走低，投資人持續關注聯邦政府關門情勢。隨著政府停擺進入第四周、逼近史上最長紀錄，市場在缺乏經濟數據指引下情緒轉為疲乏與謹慎，對政治僵局延長所帶來的不確定性與不耐煩情緒亦升溫。鉅亨網 ・ 16 小時前
歐盟據悉考慮對華實施「實物」關稅 以確保關鍵原物料的供應
【彭博】— 歐盟正考慮一項新的貿易措施，將要求部分中國出口商在向歐盟出口特定商品時，向歐盟的儲備庫供應關鍵的原物料。Bloomberg ・ 3 天前
白宮：下周起暫停向中國船隻收取港口費一年
白宮表示，從下周一(10日)起，美國將暫停向與中國有關船隻收取港口費一年，而兩國將就中國造船業領先全球的相關調查結果展開談判。另外，中國亦將暫停先前公布的反制措施。 較早時，美國總統特朗普與中國國家主席習近平達成貿易協議，涉及半導體、稀土及大豆等一系列貿易問題。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
據報英財相擬針對離英富裕人士徵收20%資產稅
英國財政大臣李韻晴即將公布預算案，外電引述消息人士稱，財政部官員已建議數十種可能的加稅方案，以試圖填補高達350億英鎊的財政缺口。目前，李韻晴正考慮對移居海外的富裕人士，徵收相當於其資產值20%的稅項，預計將可因此增加約20億英鎊的收入。 消息人士稱，李韻晴尚未對加稅方案作出最終決定，但預計加稅將集中在富裕階層，同時亦考慮對豪宅徵稅。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
單車租賃舖阻街持續 相關部門每月僅巡1次 申訴署提17建議
【on.cc東網專訊】沙田區有單車租賃店舖，長期把大量單車放置在店舖外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患，要求相關部門跟進行動。申訴專員陳積志今日(3日)公布，申訴專員公署完成政府就單車租賃店舖違泊單車問題的規管機制的全面調查。留意到申訴人自2024年5on.cc 東網 ・ 1 天前
中加恢復重啟各領域交流合作 卡尼接受習近平邀請訪華
中國國家主席習近平下午在亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間與加拿大總理卡尼(Mark Carney)會談稱雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展。卡尼在會面後表示接受習近平邀請訪華。 習近平又指，中方重視加方，願以務實及建設性方式推動兩國關係改善發展的表態，願同加方一道努力，推動中加關係早日回到健康、穩定及可持續的正確軌道。他強調，中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，並堅持互利共贏，拓展經貿及能源等領域務實合作。 根據加拿大總理辦公室會談記錄，雙方領導人指示官員迅速行動，解決懸而未決的貿易問題與摩擦，同時在會上討論包括農產品、芥花籽、海鮮及電動車等領域的敏感議題與潛在解決方案。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
哈瑪斯再尋獲3人質遺體 將交還以色列
（法新社加薩巿2日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯旗下的武裝團體表示，將於今天稍晚交還3名以色列人質的遺體。以色列指責哈瑪斯遲未交還遺體；巴勒斯坦方面則表示，許多罹難者被埋在瓦礫堆下，導致交還進度緩慢。法新社 ・ 1 天前
美財長警告房地產市場正在衰退 ！再次呼籲聯準會加速降息救經濟
美國財政部長貝森特指出，高利率已讓房地產市場陷入衰退，並呼籲聯準會加速降息以穩定經濟。他強調低收入族群受衝擊最嚴重，經濟部分領域已面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
南韓總統緊急叫停政府資產出售
南韓總統李在明發出緊急指令，叫停所有政府資產出售，並指令各政府部門重新檢視正在進行或檢討的資產出售。有關聲明稱，南韓國會審計會議及媒體關注國家資產低價出售，並指政府應避免出售資產，除非有必要規定的出售，且獲總理事先同意。 南韓媒體報道，當地政府出售資產以應付巨額財政缺口的需求增加，李在明對以低價出售國家資產持負面觀點。南韓去年出售國家資產總值77萬億南韓圜(約535億美元)，按年升近七成。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
中國商務部：敦促日方盡快將中方有關實體移出出口管制最終用戶清單
中國商務部部長王文濤在韓國慶州會見日本經濟產業大臣赤澤亮正，雙方就中日經貿關係等交換意見時表示，中日應相向而行，用好出口管制對話等機制，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。中方敦促日方盡快將中方有關實體移出出口管制最終用戶清單。希望雙方共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，推動區域經濟合作進程，為世界經濟注入更多穩定性。 赤澤亮正表示，日方重視發展對華經貿關係，願同中方構建建設性及穩定的關係，積極開展政策對話，增進理解互信，拓展務實合作，共同維護以規則為基礎的國際經濟秩序。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前