入境處 打擊黑工

內地黑工猖獗，以旅客身份來港從事不同行業。入境處日前展開行動拘捕10人，當中8名內地人以廉價服務作招徠，涉在港提供攝影及化妝服務，於主題公園等熱門旅遊點提供「陪拍」服務。入境處提醒，僱用非法勞工的市民或旅客均屬違法，最高可判罰50萬元及監禁10年，提醒慎選服務，不應貪便宜，以免得不償失。

被捕10人、年齡介乎19至39歲；當中1男7女內地人涉違反逗留條件，分別4名攝影師和4名化妝師。另外兩名港人涉協助及教唆違反逗留條件，他們分別以攝影師和化妝師身份，與其中兩名被捕的非法勞工合作提供服務。行動中，人員檢獲被捕人的攝影器材及道具、化妝用品和手提電話。

入境處透過網上巡查，有人在社交平台宣傳，表示可來港提供廉價的攝影及化妝價服務，其後鎖定一批人士。入境處人員其後喬裝成顧客，接觸目標人士及預訂服務，並於8月20及21日及9月2及3日採取連串行動，拘捕相關人士。

入境處特遣隊副指揮官秦旭東昨交代案情指，被捕的內地攝影師，每次收費由港幣300至2,000元不等，主要在熱門景點、主題樂園及海濱公園為客人戶外攝影。其中有攝影師宣傳已購買了主題樂園年票，可與客人一起入場做「陪拍」。而化妝師的收費，每次收費約80至數百港元一次，為舉辦婚禮或參加大型活動的客人化妝，部分更會租用本地酒店房，作臨時化妝間服務客人。

他指，7名被捕黑工已被起訴，當中5人判監兩個月。被捕的黑工大部分是個人經營，但會調查背後是否有人教唆或有僱主，不排除有更多人被捕。

入境處提醒，所有旅客在未獲入境處長批准前，均不得在港從事任何有薪或無薪的僱傭工作。任何人僱用不可合法受僱的人亦屬嚴重罪行，最高可罰50萬元及囚10年，提醒市民及訪港旅客選用服務時，不應貪平以免得不償失。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/提供廉價攝影化妝服務-收費低至80元-入境處拘10人-8為內地黑工/596122?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral