精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
提供馬修派瑞K他命 涉案醫師將面臨判刑
（法新社洛杉磯2日電） 熱門美國影集「六人行」（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）因藥物過量致死，在他離世前幾個月提供K他命（ketamine）給他的一名醫師，明天將在洛杉磯面臨判刑。
43歲的普拉森西亞（Salvador Plasencia）是因馬修派瑞之死而被起訴的5人之一，他先前已承認4項分銷K他命的罪名。
他面臨最重40年徒刑，以及可能高達數百萬美元的罰款，也將被吊銷醫師執照。
在先前聽證會上，普拉森西亞的律師高德斯坦（Karen Goldstein）表示，她的客戶對自身行為深感懊悔。
高德斯坦透過聲明表示：「普拉森西亞醫師對他提供K他命給馬修派瑞時所做的治療決定深感懊悔。」
「他完全承擔責任…承認他未能保護派瑞先生這位因成癮而特別脆弱的患者。」
普拉森西亞並未提供致命劑量的K他命給馬修派瑞，但他在馬修派瑞被發現陳屍洛杉磯家中熱水浴缸的前幾週，曾供應藥物給這位演員。
另一名醫師查維斯（Mark Chavez）已於10月承認共謀分銷K他命給馬修派瑞。
據稱，普拉森西亞從查維斯那裡購買K他命，再以極高的價格轉賣給馬修派瑞。
在檢方提交的一則簡訊中，普拉森西亞曾寫道：「我想知道這個白痴會付多少錢。」
另外4名也已承認參與向馬修派瑞提供藥物的人，將在未來幾個月內被判刑。
其中包括被稱為「K他命女王」、供應藥物給高階客戶和名人的桑哈（Jasveen Sangha），她可能面臨最高65年徒刑。
馬修派瑞的同住私人助理及另一名男子，已於8月承認共謀分銷K他命的罪名。
