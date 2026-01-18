提前開戰！首發台積電 2nm，曝天璣9600 將於9月發佈

文章來源：Qooah.com

對比往年，今年聯發科和手機廠商的進度有著明顯的提前。據網上爆料，新一代天璣9600 處理器將會在9月亮相，並且 vivo 和 OPPO 至少會有一家緊隨著同月推出相關終端，對戰 Snapdragon 和 Apple 陣營。

天璣9600 處理器將首次採用台積電 2nm 工藝製程，是聯發科首款 2nm 手機處理器，代表著智能裝置處理器正式邁進 2nm 工藝時代。

據聯發科官方透露，天璣9600 處理器在2025年9月份完成設計流片，聯發科是台積電的首批 2nm 客戶，今年將正式進入大規模量產階段。

台積電 2nm 製程對比現有的 N3E 製程，在邏輯密度上增加1.2倍，相同功耗下性能提升18% ，相等性能下功耗減少約36%。

值得一提的是，有報道透露台積電 2nm 晶圓的定價達到 3萬美元，比當前的 3nm 工藝售價高出約 50%-66%，成本大幅上漲，推測天璣9600 處理器裝置的售價也會有所提升。