提姆波頓與莫妮卡貝露琪宣布分手 結束兩年戀情
（法新社巴黎19日綜合外電報導）好萊塢鬼才導演提姆波頓（Tim Burton）與義大利性感女星莫妮卡貝露琪（Monica Bellucci）今天在聲明中宣布兩人分手，結束兩年戀情。
提姆波頓與莫妮卡貝露琪在發給法新社的聯合聲明中指出，兩人出於對彼此的高度尊重與關愛，決定分道揚鑣。
莫妮卡貝露琪是在2023年證實她與提姆波頓的戀情。提姆波頓在去年上映的喜劇電影「陰間大法師Beetlejuice」（Beetlejuice Beetlejuice）中安排她參與演出。
「陰間大法師Beetlejuice」是1988年賣座電影「陰間大法師」（Beetlejuice）的續集，由米高基頓（Michael Keaton）、薇諾娜瑞德（Winona Ryder）和凱瑟琳奧哈拉（Catherine O'Hara）等原班人馬回歸演出。
莫妮卡貝露琪曾與法國知名男星文森卡索（Vincent Cassel）有過一段14年婚姻，育有兩名女兒，在2013年離婚。
提姆波頓曾與英國女星海倫娜波漢卡特（Helena Bonham Carter）長年相戀，育有兩名子女，兩人在2014年分手。
