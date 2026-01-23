《換乘戀愛4》 播畢、成員IG公開！拆解郭敏京IG日常韓風女友穿搭

▲ ELLE.com.hk

「戀綜天花板」《換乘戀愛4》成員IG終於公開了！與人氣王有植走過9年戀愛長跑的敏京，一公開IG就漲粉漲至460K followers，人氣急升！擁有着可愛又漂亮臉蛋的敏京現年25歲，IG的韓系女友風穿搭非常值得參考！

▲ ELLE.com.hk

女友風穿搭單品：一字膊冷衫

一字膊的厚冷衫可以展現鎖骨線條，露出肩帶的穿法，將清純與小性感完美融合。這種穿搭不僅能修飾肩線，更散發出溫柔可人又柔弱的感覺，令人心動不已。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：泡泡袖上衣

夏季穿搭中非常流行的泡泡袖裇衫，是穿出女友風的熱門單品！泡泡袖不但能修飾手臂，還有着甜美的復古感，對比長闊西褲的俐落線條，能穿出具反差感的造型；紮起高馬尾後，在夏天中多了一份爽朗的氣息。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：連身裙+皮褸

連身裙搭配皮褸是一種經典的韓系混搭風格！敏京穿上了淺藍色裇衫質地的連身裙，配搭啡色系單品來貫穿整個造型：皮帶、皮褸和麂皮中靴，加上畫家帽上的珍珠蝴蝶結綴飾，完美展現了可甜可鹽的時尚魅力，又cute又型！

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

同樣是皮褸+連身裙+boot的穿搭方程式，這次敏京選擇了粉紅色印花的連身裙，材質輕薄，配搭較型格的biker皮褸，個性感滿滿！她巧妙地把長髮弄成微曲來增加甜美的感覺，讓反差造型更突出！

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：下半身失蹤+長靴

不少女生都會穿短褲/短裙來配搭oversize的上衣，塑造「下半身失蹤」的穿搭。敏京個子不高，這種穿法不但能展露「不費力的性感」和慵懶感，更能透過寬鬆的裇衫，將視覺重心完全集中在腿部，極致延伸腿部比例。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：oversize衛衣

除了oversize的裇衫外，男友風的衛衣也有着同樣惹人憐愛的效果！寬鬆的上衣與纖細雙腿形成強烈對比，給人一種彷彿穿了「男友襯衫」般的慵懶小性感，想更有造型感的話，可以參考敏京跌膊「不穿好衣服」的穿法，冗長的衫袖更是隨性。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：oversize裇衫

oversize裇衫除了用作下半身失蹤的配搭之外，更可以配搭隨性的長裙造型。例如像敏京一樣，隨性地跌膊穿着寬鬆的裇衫，露出小肩帶展露性感魅力之外，配搭休閑的長裙，充滿日常生活感又不失打扮過的小細節。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：厚頸巾

一些小配飾不但能點綴造型，更可以營造可愛的女友風！例如繽粉的厚實頸巾，在寒冷天氣下給人一種暖呼呼、想讓人靠近的感覺；隨意地圍一圈，能夠營造隨性慵懶感，比綁得死死的更顯可愛。參考敏京紮起小孖髻，不但能讓頭髮更加整齊，也能增加臉部的視覺蓬鬆度，帶來滿滿的童趣、活潑感，瞬間減齡。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：書呆子眼鏡

書呆子眼鏡仍然是配飾中的熱門單品，尤其是百搭又帶點Miu Miu風的琥珀色眼鏡，巧妙地融合了知性美與復古時尚，配搭beige色的毛毛大褸，在可愛的造型中增添了一絲精緻書卷氣。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：髮夾

髮夾不再是小孩子玩意！紅色的上衣在敏京身上非常顯白，配搭簡單整齊的孖辮子，可以夾上一個白色的髮夾，突出配飾的存在之餘又不顯突兀，更能在簡單的造型中提昇精緻感，予人打扮過的感覺，初次約會就能留下深刻又不過進取的印象。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

女友風穿搭單品：荷葉邊元素

敏京樣子甜美，卻很常穿風格混搭的造型，讓整體感覺少女、溫柔得來又不失型格的氣息，適合不同個性的女生參考！其中用作混搭的常見元素就是荷葉邊了！像是皮褸、短西褲配搭荷葉邊的「賊仔帽」，在中性單品中展現女性柔美、可愛氣質。

▲ ELLE.com.hk

Instagram @m.inngu

此外，荷葉短裙也是塑造女友風的單品之一，除了單穿外，更可以參考敏京疊穿的穿法，配搭型格街頭風的冷帽、跌膊冷衫和牛仔褲，增加層次感之外，在黑白的基本色調中，簡單地塑造對比度，成為造型焦點。

