換季感冒潮來襲，你的抵抗力夠嗎？中醫揭「3種易中體質」，教你日常5招養出防護力

最近門診中，感冒、喉嚨痛、發燒的病人明顯增加，許多原本體質不錯的人，也一不小心就中招。

其實在中醫看來，秋冬之交的「溫差變化大、空氣乾燥」，正是最容易傷肺、傷衛氣的時候。

從中醫角度看「抵抗力」：

中醫所說的抵抗力，對應的是正氣（衛氣）。

當正氣充足，外邪不易入侵；反之，正氣虛弱就容易感冒、過敏、疲倦。

常見容易感冒3種體質：

氣虛型：容易怕冷、懶得動、講幾句話就覺得喘。

肺氣虛型：反覆咳嗽、易流鼻水、喉嚨乾癢。

廣告 廣告

脾虛濕重型：容易食慾差、腹脹、水腫、免疫力低。

日常養出好抵抗力的五個關鍵習慣：

1.晨起喝溫水，溫養陽氣

秋天早晚溫差大，清晨一杯溫水可促進循環、潤喉防乾。

2.少食生冷，健脾護胃

「脾為後天之本」，脾氣弱則衛氣不足。冷飲、冰水果、沙拉都應減少。

3.常做「擴胸深呼吸」

秋屬肺，肺主氣。每天早晚深呼吸10次，幫助肺氣宣發、預防秋燥咳。

4.睡前泡腳、早睡養陰

秋夜氣候轉陰，早睡可養肝血、強免疫；泡腳則溫經通絡、助眠防寒。

5.可搭配中醫調理

體質虛弱、易感冒者，可於換季時諮詢中醫師，醫師辨證後給予藥方，勿自行購買服用。

簡醫師提醒：

「流感來勢洶洶，但身體不是要硬撐，而是要先調好底氣。」

在這段換季時期，建議：

有過敏、鼻塞、反覆咳嗽的人可提前做體質調理。

小孩與長者更需扶正固表。

若近期工作壓力大、睡眠差，也建議讓身體「先補回正氣」再談防病。

近期若有喉嚨痛、鼻塞、反覆感冒、疲倦、睡不好等症狀，可至中醫診所讓醫師治療，才可以在這個流感高峰期，也能穩定、安心地度過。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

延伸閱讀

換季身體特別不舒服？中醫點名4大元凶，教你3招調養緩解不適

3/1台灣人受「換季過敏」所苦！中醫全方位根本調理，告別鼻水、噴嚏、皮膚癢