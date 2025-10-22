換季感冒潮來襲，你的抵抗力夠嗎？中醫揭「3種易中體質」，教你日常5招養出防護力

焦點

中醫師 簡心潔

最近門診中，感冒、喉嚨痛、發燒的病人明顯增加，許多原本體質不錯的人，也一不小心就中招。

其實在中醫看來，秋冬之交的「溫差變化大、空氣乾燥」，正是最容易傷肺、傷衛氣的時候。

從中醫角度看「抵抗力」：

中醫所說的抵抗力，對應的是正氣（衛氣）。

當正氣充足，外邪不易入侵；反之，正氣虛弱就容易感冒、過敏、疲倦。

常見容易感冒3種體質：

氣虛型：容易怕冷、懶得動、講幾句話就覺得喘。

肺氣虛型：反覆咳嗽、易流鼻水、喉嚨乾癢。

廣告

脾虛濕重型：容易食慾差、腹脹、水腫、免疫力低。

日常養出好抵抗力的五個關鍵習慣：

1.晨起喝溫水，溫養陽氣

秋天早晚溫差大，清晨一杯溫水可促進循環、潤喉防乾。

2.少食生冷，健脾護胃

「脾為後天之本」，脾氣弱則衛氣不足。冷飲、冰水果、沙拉都應減少。

3.常做「擴胸深呼吸」

秋屬肺，肺主氣。每天早晚深呼吸10次，幫助肺氣宣發、預防秋燥咳。

4.睡前泡腳、早睡養陰

秋夜氣候轉陰，早睡可養肝血、強免疫；泡腳則溫經通絡、助眠防寒。

5.可搭配中醫調理

體質虛弱、易感冒者，可於換季時諮詢中醫師，醫師辨證後給予藥方，勿自行購買服用。

簡醫師提醒：

「流感來勢洶洶，但身體不是要硬撐，而是要先調好底氣。」

在這段換季時期，建議：

有過敏、鼻塞、反覆咳嗽的人可提前做體質調理。

小孩與長者更需扶正固表。

若近期工作壓力大、睡眠差，也建議讓身體「先補回正氣」再談防病。

近期若有喉嚨痛、鼻塞、反覆感冒、疲倦、睡不好等症狀，可至中醫診所讓醫師治療，才可以在這個流感高峰期，也能穩定、安心地度過。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

