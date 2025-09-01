換季咳嗽要吃白色食物！中醫解答秋季養肺食物、3大穴道保健＋保養重點

逐漸邁入秋季，早晚濕度、氣溫變化大，也提高了感冒、流感等季節性疾病的發生率。妳是否也留意到，最近一早起床總是喉嚨癢癢、乾咳不止呢？又或者肌膚缺水、敏感症狀明顯讓人困擾呢？想要擁有飽滿精氣神，馬光中醫診所魏僑醫師解答秋季養生5重點不能不知道！

秋季養生著重「養肺」

在中醫理論中，秋主燥金，屬肺。燥邪易傷肺，而肺主皮毛、司呼吸，是人體重要的防禦與調節器官 source : Andrea Piacquadio@pexels

在中醫理論中，秋主燥金，屬肺。燥邪易傷肺，而肺主皮毛、司呼吸，是人體重要的防禦與調節器官。魏僑醫師表示，秋季養生應著重於「養肺」，此時若調養不當，容易出現呼吸道不適，如鼻塞、乾咳、咽乾喉癢等等，過敏性鼻炎患者尤其易發！甚至，鼻咽敏感者還可能出現流鼻血；異位性皮膚炎、濕疹患者更得格外留心肌膚乾癢症狀。

秋季止咳養肺多吃「白色食物」

秋季乾咳、咽喉乾癢讓人不適，除了透過中醫藥方調理，日常飲食中也別忘了多攝取「潤肺食物」 source : Pixabay@pexels

秋季乾咳、咽喉乾癢讓人不適，除了透過中醫藥方調理，日常飲食中也別忘了多攝取「潤肺食物」！魏僑醫師分享，像是「白色食物、富含維生素和抗氧化劑的食物」皆有助於養肺，如：蓮藕、山藥、白蘿蔔、梨子、白木耳、百合，清熱解燥的同時，也有止咳化痰的效果。另外，核桃、富含β-胡蘿蔔素的食材（胡蘿蔔、南瓜、菠菜等）也能潤肺止咳、維持呼吸道黏膜穩定，皆為秋季飲食的好選項。

中醫建議3穴道改善秋季咳嗽

不只能透過飲食調理呼吸道健康，達到止咳潤肺效果 source : Pixabay@pexels

不只能透過飲食調理呼吸道健康，達到止咳潤肺效果。魏僑醫師也推薦，日常有咳嗽症狀時，可以針對以下3個穴位，用吹風機吹10–20秒作為保健。

【列缺穴】

－此穴位在手腕上方約1.5寸（食指橫寬兩指）處，橈骨莖突內側凹陷處，能摸到骨頭的凹陷處。

－此穴通任脈（中醫謂八脈交會穴），有助於舒緩喉嚨腫痛、胸部挫傷疼痛、咳嗽、氣喘、頭痛等症狀。

【尺澤穴】

－此穴位在肘橫紋上，肱二頭肌腱的橈側緣。

－主治肅降肺氣、清泄肺熱、滋陰潤肺等功能，可以用來治療咳嗽、氣喘，甚至胸滿脹痛。

【合谷穴】

－合谷位於手背，第一、二掌骨之間，當第二掌骨橈側的中點處。

－經常熱敷、按壓，可以促進氣血循環，也能預防感冒，在感冒初期達到疏風解表的效果。

中醫養生茶改善秋天皮膚乾癢

秋季養生，除了留意潤肺，肌膚乾燥問題也是季節性保養重點 source : pexels

秋季養生，除了留意潤肺，肌膚乾燥問題也是季節性保養重點。秋天早晚氣溫落差大、濕度變化劇烈，不光得加強身體肌膚的保濕，使用高保濕沐浴產品、身體乳，日常也能藉由中醫師推薦的「生脈養陰茶」滋養肌膚、調養身心。

【生脈養陰茶】

材料：麥門冬10g、西洋參5g、五味子5g

沖泡方式：將上述藥材洗淨，用900毫升水煮滾，轉小火約煮五分鐘即可。

功效：養陰益氣、安神抗秋燥。

早睡紓壓避免秋季憂鬱

魏僑醫師也提醒，我們常會因氣候改變而產生憂鬱情緒，因此秋季養生，也得同步注重心靈調養 source : Monica Silvestre@pexels

魏僑醫師也提醒，我們常會因氣候改變而產生憂鬱情緒，因此秋季養生，也得同步注重心靈調養。情緒較敏感的人可能會在這個時節感到壓力較大，建議可從調整作息開始，早睡早起，並搭配飯後散步、適度運動、拉筋紓壓，幫助維持情緒穩定。

