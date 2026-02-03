Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

換季必睇！2026最新「衣物收納大法」 做錯等於慢性毀衣！必學收納5招 解決衣櫃爆棚、讓衣物更耐穿

換季衣物收納並不是單純把衣服藏起來，而是一套有效率的流程，不僅讓衣物保持亮麗，也讓衣櫃乾淨又整潔。以下由專業衣物管理師分享的5步驟，讓你一次把衣物收納做對，以後每一次換季也都不再手忙腳亂。

更多收納好物按此

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

轉季衣物收納大法第一步：徹底清潔

開始換季收納前，最應該先完成的是衣物清潔。汗、皮脂與香水容易殘留在纖維上，放進箱內會在無風狀態下持續變質，久了容易出現氣味與泛黃。即便是肉眼看不見的汗漬，也可能在密閉空間中持續作用，特別是針織與毛料材質，更容易吸附油脂與氣味。建議在收納前確認衣物完全乾燥，才能從根本降低發霉與變質的情況。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

轉季衣物收納大法第二步：根據材質重新分類

不同衣物纖維對保存條件的需求差異極大，天然材質若與粗糙布料混放，容易因摩擦而起毛球或變形。挺身外套與襯衫則要避免與厚重衣物混壓，否則會導致變型，或出現不可逆的摺痕。此外，亦可根據穿着情境分類，讓常穿的衣物放在易取位置，避免頻繁翻動。

圖片來源：getty images

轉季衣物收納大法第三步：摺疊方式決定衣物未來狀態

摺疊不只是把衣服變小，而是維持版型的關鍵。錯誤的摺疊方式會在長時間堆疊下形成不可逆的摺痕，影響穿著效果。針織衫與西裝外套等衣物，特別需要留意肩線，必要時可透過紙板輔助，分散壓力，讓衣物在收納期間保持原有線條。

圖片來源：getty images

轉季衣物收納大法第四步：防潮與避光

濕氣是衣物收納的最大敵人，應選擇密封性良好的收納產品，有助於隔絕外部水氣。同時，也需搭配合適的防潮用品，才能避免箱內局部潮濕。若使用透明收納箱，則需留意日照問題，長時間曝曬可能導致褪色，更適合放在陰涼處，或加上遮光袋保護。

圖片來源：getty images

轉季衣物收納大法第五步：清晰標示收納衣物

把箱子封好後，應清楚標示收納內容與時間。不只是為了下一次更好找，而是有助於檢視哪些衣物長期未被使用。這樣的紀錄方式，能讓下一季更果斷地決定是否捐贈、轉售或淘汰箱中的衣物。

圖片來源：getty images

換季衣服收納好物：日本霜山 棉麻布雙開兩用可折疊衣物收納箱(附透窗)

78折優惠價：$540.8｜ 原價：$693.3

它主打大容量設計，並在側面配置透明視窗，收納後不用逐箱開蓋也能快速找到所需衣服。加上雙把手設計，放在高處也更易抽出，特別適合衣櫃深層空間使用。

SHOP NOW

換季衣服收納好物：日本霜山 棉麻布雙開兩用可折疊衣物收納箱(附透窗)

換季衣服收納好物：日本天馬 河馬口MONO純白系抽屜收納箱 3入

68折優惠價：$986｜ 原價：$1,450

正面抽屜式設計，拿取時不用像上掀蓋那樣預留開蓋高度，非常適合小房間或衣櫃下層使用。

SHOP NOW

換季衣服收納好物：日本天馬 河馬口MONO純白系抽屜收納箱 3入

換季衣服收納好物：日本SLOWER 折疊收納籃 XL

7折優惠價：$292.5｜ 原價：$417.8

格狀開口加上底部與兩側通風設計，適合放置暫存待洗衣物或需要一點透氣的用品。而側邊標籤卡槽則能把內容物寫清楚，讓每次尋找衣物更方便。

SHOP NOW

換季衣服收納好物：日本SLOWER 折疊收納籃 XL

換季衣服收納好物：韓國LITEM掀蓋式可堆疊多功能收納箱 4入

65折優惠價：$590.2｜ 原價：$907.9

主打簡約美感的掀蓋式收納箱，日常收放不需要把整箱搬下來再開蓋。柔和色調與順滑設計，讓收納本身也成為居家風格的一部分。

SHOP NOW

換季衣服收納好物：韓國LITEM掀蓋式可堆疊多功能收納箱 4入

換季衣服收納好物：日本霜山霧面附蓋扁形收納盒 S 3入

64折優惠價：$125.9｜ 原價：$194.3

很適合用來整理襪子、內衣、領帶、絲巾等配件，或是你不想散落在各個角落的小物品。它主打防塵霧透蓋，視覺上乾淨俐落，同時又保留一定程度的可視性。

SHOP NOW

換季衣服收納好物：日本霜山霧面附蓋扁形收納盒 S 3入

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Jennie 30歲生日開相展〈J2NNI5〉！限定692頁寫真相集，每張照片美到窒息

「Miu Miu x NB平替」Puraai德訓鞋香港買到！怕撞款Samba的話，參考IG達人追捧的意大利小眾品牌

周杰倫澳網「掉在地上」的太陽眼鏡被熱搜，同款眼鏡原來是Gentle Monster