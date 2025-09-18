換季身體特別不舒服？中醫點名4大元凶，教你3招調養緩解不適

股市㷫烚烚，有位金融界朋友說了個潑冷水的故事。 一個乞丐早上來到大型街市行乞，大部份檔主都不理會他，祇有少數給他十元、二十元。 那天下午乞丐再來，這次他衣著光鮮，並根據自己細心紀錄的檔號和銀碼，向那些施捨過的人十倍奉還。 街市立時轟動起來。 「嘩！丐幫幫主大灑金錢呀！」 翌日，乞丐乘著豪華房車出現，這次是司機代他討錢了，所有檔主都給他上千元，並且用貨單反轉包著，上面清楚寫明銀碼和檔號。 這樣乞丐和司機在街市兜了一個圈，共收到約十萬元。 但乞丐沒有再回來了。 我們這些聽故事又駁故事的人馬上就質疑： 「低級騙術啫，喺邊度發生㗎？」 「股市！」朋友說。 這故事充滿黑色幽默。 我另一朋友則有血的教訓。 他曾醉心買股票—港股、美股、A股、日股都買過。 他不是祇聽股評人派number那種散戶，也真下過不少功夫，去上過幾萬元的課程結果還是流血不止，恒大一役因槓杆而狂蝕。 本身對玄學有認識的他，試圖研究「死因」何在？他知道自己八字偏弱，以印（生我者）為用，以財（我剋者）為忌，但在一些有印生旺、令自己身強的十年大運，本來可以進財的，但買股票仍然是高買低沽，他於是反覆琢磨，發現在這時段，買物業反而賺到真金

ETNet ・ 18 小時前