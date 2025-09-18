專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
換季身體特別不舒服？中醫點名4大元凶，教你3招調養緩解不適
換季時節，很多人會出現皮膚乾癢、過敏、鼻塞流涕、眼睛紅癢等狀況，中醫角度認為與「外感風邪」與「臟腑失調」有關，尤其是肺、脾與肝，三臟最受影響。
為什麼換季容易不舒服？
風邪入侵:
中醫認為「風為百病之長」，氣候驟變時，人體衛氣不足，容易讓風邪入侵，引起打噴嚏、流鼻水、咳嗽、皮膚癢。
肺氣不足:
肺主皮毛、主呼吸，當肺氣虛弱，皮膚屏障功能差，就容易出現乾癢、過敏。
脾胃失調:
飲食不節或過多寒涼食物，影響脾胃運化，讓濕氣、痰濁積聚，過敏症狀就容易反覆。
肝氣鬱結:
情緒緊張或壓力大時，肝氣不舒，會影響氣機，導致眼睛紅癢、淚水直流。
中醫調養建議:
食療養生:
可吃：百合、銀耳、梨子（潤肺止咳）、紅棗、黃耆（補氣固表）、山藥（健脾益氣）。
少吃：冰品、生冷、油炸燒烤，以免脾胃受傷，加重過敏反應。
生活保養:
保持室內空氣流通，但避免直接吹風。
睡眠規律，提升免疫力。
適度運動，促進氣血循環。
穴位按壓:
常用穴位：迎香（通鼻竅）、合谷（調氣血）、足三里（健脾益氣）、曲池（清熱）。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
延伸閱讀
孩子開學、換季挑戰雙夾擊！「茗京萃」漢方茶飲幫助媽媽健康，職場家庭都兼顧
其他人也在看
告別中年發福，吃對就先瘦80%！40+女性專屬「10個懶人減重法」，不進健身房也能健康瘦
40歲後的減重，飲食是絕對的關鍵。妳的身體對精緻澱粉和糖分的反應會更敏感，但同時也更需要優質的營養來維持肌肉量與新陳代謝。秘訣1：增加優質蛋白質攝取原因： 蛋白質不僅能提供更持久的飽足感，幫助妳減少餐間的零食慾望，更是維持肌肉量的關鍵原料。肌肉量越高，基礎代...styletc ・ 1 天前
iQOO 15 背部顏色變化特性展示視頻
上週，iQOO 15 在野外被拍攝到，照片顯示其背部有著粉紅和灰色漩渦的顏色。事實上，靜態圖片並未能充分展示該 […]TechRitual ・ 1 天前
戀愛初期就當「老夫老妻」的星座TOP4：摩羯奔著結婚去、「這星座」浪漫就是幫你倒垃圾
有些星座一談戀愛，沒幾天就像進入「老夫老妻模式」。他們不一定會天天送花、製造驚喜，但卻用最務實、最生活化的方式去愛你。雖然少了點浪漫，卻也多了份穩定與安心。來看看哪些星座一戀愛，就會讓你瞬間有種「過日子」的感覺吧！bella儂儂 ・ 13 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
便秘怎麼辦？營養師揭秘腸道順暢關鍵及幫助排便食物！水分、膳食纖維外還有什麼？ ｜營養師Kathy NG
最近是不是會遇到這樣的困擾，當開始調整飲食習慣及模式後，原本規律的排便習慣突然變得疏了，由一天一次變成三天才有一次？很多人第一個念頭就是「我該不會是便祕了吧？」而在醫學角度來看，便祕的定義是一週少於三次排便，或是需要很用力才能排出質地乾硬的便便。也就是說，一到三天排便一次，或沒有排便不順的情況，都不屬於便秘的範圍呢！現代人常見的排便問題往往與以下兩個飲食相關的關鍵因素有關！Yahoo Food ・ 1 天前
MUJI精華棉片日本爆紅！盤點6大保濕棉片 低至56折入手 韓韶禧同款爽膚棉片只需$132、日日濕敷不心痛！
近年爽膚棉片爆紅，就連 MUJI 亦應熱潮推出了精華棉片！MUJI 的護膚品性價比高，而且在日本大獲好評，精華棉片同樣一推出已熱度十足，旋即成為日本女生們的必備最愛！同場還會推介其他保濕棉片，例如韓韶禧同款爽膚棉片只需$132，而Olive Young熱賣的Anua Glow Pad更低至57折，超級抵買！感興趣就繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
張晉放閃慶蔡少芬52歲生日！男神變身家庭暖夫 一家五口甜蜜互動羨煞網友
9月17日是香港演員蔡少芬52歲生日，丈夫張晉在社群媒體上分享一家五口的合照，並寫道：「今天是個大日子，讓老婆今天過得開心，以後就有好日子，老婆生日快樂！」蔡少芬也轉發回應：「兩個一起過才是好日子！我今天是小公主！」夫妻互動自然甜蜜，結婚17年依舊感情深厚。姊妹淘 ・ 16 小時前
總是不缺錢～人生毫無壓力的4星座！射手貴人運旺有超多賺錢機會，對「這位」來說賺錢和呼吸一樣簡單
你有沒有注意到，有些人總是能輕鬆自在地享受生活，無論經濟風暴如何來襲，他們始終能夠保持財務的從容和無憂？這些人看似擁有一種神奇的力量，讓他們在面對金錢問題時絲毫不顯得緊張！其實，這或許與他們的星座有關女人我最大 ・ 13 小時前
〈陸股盤後〉川普、習近平定周五通話 三大指數走高
中國股市三大指數周三（17 日）收盤走高，美國總統川普周五將與中國國家主席習近平通話，討論 TikTok、波音、稀土磁鐵、台灣等敏感問題。鉅亨網 ・ 1 天前
炒股易中伏玄學特徵：紫微斗數盤命宮、身宮及財宮「文昌化忌」蝕多賺少
股市㷫烚烚，有位金融界朋友說了個潑冷水的故事。 一個乞丐早上來到大型街市行乞，大部份檔主都不理會他，祇有少數給他十元、二十元。 那天下午乞丐再來，這次他衣著光鮮，並根據自己細心紀錄的檔號和銀碼，向那些施捨過的人十倍奉還。 街市立時轟動起來。 「嘩！丐幫幫主大灑金錢呀！」 翌日，乞丐乘著豪華房車出現，這次是司機代他討錢了，所有檔主都給他上千元，並且用貨單反轉包著，上面清楚寫明銀碼和檔號。 這樣乞丐和司機在街市兜了一個圈，共收到約十萬元。 但乞丐沒有再回來了。 我們這些聽故事又駁故事的人馬上就質疑： 「低級騙術啫，喺邊度發生㗎？」 「股市！」朋友說。 這故事充滿黑色幽默。 我另一朋友則有血的教訓。 他曾醉心買股票—港股、美股、A股、日股都買過。 他不是祇聽股評人派number那種散戶，也真下過不少功夫，去上過幾萬元的課程結果還是流血不止，恒大一役因槓杆而狂蝕。 本身對玄學有認識的他，試圖研究「死因」何在？他知道自己八字偏弱，以印（生我者）為用，以財（我剋者）為忌，但在一些有印生旺、令自己身強的十年大運，本來可以進財的，但買股票仍然是高買低沽，他於是反覆琢磨，發現在這時段，買物業反而賺到真金ETNet ・ 18 小時前
CFO財報解密 │Elon Musk 終極大餅（Benny）
用最簡短嘅說法作總結：就係Tesla現時估值極度脫離基本面，支撐嘅元素大部份係投資者對Elon Musk 嘅信仰。而要實現呢種史詩式偉大成就嘅時間點，由最新嘅CEO薪酬激勵方案已經準確比到答案大家，係10年。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
他為什麼還單身？12星座男「母胎單身」指數大公開，快來看誰是「萬年單身王」
12星座各有不同的母胎單身理由，有的是標準太高，有的是心太軟、怕受傷，有的則是忙著追夢忘了談戀愛。就來看看他們單身背後的小秘密！姊妹淘 ・ 1 天前
泰國爆紅吐舌旺星人有新夥伴，「吐舌貓星人」登場！有貓鬍小細節，可愛到想捏一下
還記得在4月時，網上有顆可愛的「吐舌狗狗掛飾」爆紅，現在這個來自泰國的品牌推出新品，「吐舌貓貓掛飾」，可愛的模樣令人很搶購！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人名牌網搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜
波鞋與手袋都是很多人的「生活糧食」，當大家以為近期大熱波鞋是Speedcat時，在名牌網的數據中，竟然沒有出現這名字？來看看名牌網8月中至9月頭的熱賣單品名牌，今次集中留意波鞋類，一些大品牌都榜上有名，會有你的心水嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
朴信惠本人美翻天，肌膚狀態就像20歲！分享「水中運動」高效率減肥超有感，每天喝2000cc溫水、晚上六點後不吃東西
出道多年的朴信惠，以精湛演技塑造多部韓劇經典角色，自《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《來自地獄的法官》到即將上映的新作《Miss 臥底老闆》，始終以純淨自然的形象與精湛演技圈粉無數。今年才來台開亞洲巡迴粉絲見面會的朴信惠還熱舞JENNIE的〈like JENNIE〉...styletc ・ 14 小時前
Alo Yoga手袋索價兩萬蚊？價錢媲美LV Speedy，這款運動品牌頂級牛皮手袋系列有市場嗎？
Alo Yoga 最新推出的手袋系列，定價竟高達兩萬媲美 LV！ALO 近年走勢強勁，找來 Kendall & Kylie 姊妹代言，更邀來 BLACKPINK Jisoo 擔任品牌大使，2024 年更被指「重創」Lululemon，成為新世代最喜愛的瑜伽服飾品牌之一。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
半新股三花智控(02050)今天盤中再創新高
半新股三花智控(02050)今天盤中再創新高，高見44.48元，較今年6月招股價22.53元，累積升97.4%。現價41.2元，升5.484%。 (SY)infocast ・ 14 小時前
英王查爾斯三世辦國宴 讚揚川普致力追求和平
（法新社英國溫莎17日電） 英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天在溫莎城堡舉行的盛大國宴上，讚揚美國總統川普（Donald Trump）「個人致力於」追求和平。查爾斯三世向100多名賓客表示：「我們兩國正攜手合作，支持關鍵的外交行動，特別值得一提的是，總統先生，您個人致力於為全球一些最棘手的衝突尋找解決方案，以確保和平。」法新社 ・ 14 小時前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 1 天前