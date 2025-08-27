天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
換新商標挨罵 連鎖鄉村餐廳Cracker Barrel火速改回
（法新社華盛頓26日電） 美國連鎖餐廳餅乾桶（Cracker Barrel）先前的品牌重塑計畫引發激烈的「文化論戰」，甚至遭到總統川普批評，業者今天宣布恢復舊商標。
這家鄉村式家常料理連鎖餐廳上週公布新的商標以來，股價已蒸發數千萬美元，新商標還遭右翼人士批為「覺醒」（woke）。「覺醒」是一個帶有貶義的簡寫，用來指稱左翼社會正義運動。
就在川普針對這場爭議發表評論的數小時後，Cracker Barrel宣布回歸舊商標，圖案是一名老人坐在椅子上，靠著一個木桶。
川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上寫道：「Cracker Barrel應該回歸舊商標，根據顧客反應（最終民調結果）坦承錯誤，並較以往更妥善地管理公司。」
新的簡化版商標圖案為一圓角黃色六邊形，裡面寫著餐廳品牌純文字。
英國「衛報」（The Guardian）報導，Cracker Barrel在社群媒體X上發布聲明，感謝顧客「分享你們的聲音，以及你們對Cracker Barrel的熱愛」。
Cracker Barrel說：「我們說過我們會傾聽，我們也確實做到了。我們的新商標將下架，『老伯』（Old Timer，指舊商標上的老人）將保留下來。」
川普隨後也在真實社群發文歡迎餐廳恢復舊商標。
他說：「祝賀Cracker Barrel把商標改回原本的樣子。你們的粉絲們都非常感激。祝未來一切順利，多賺錢，更重要的是，讓顧客再次開心！」
這次商標風波發生的時機點，正值川普的白宮在美國政府與企業界發起一場行動，反對多元化與任何被貼上「覺醒」標籤的事物。
