換新鈔2026｜2月3日起換新鈔 一文睇3大銀行換新鈔安排！1月27日起可網上預約

就快到農曆新年，三間發鈔銀行將於2月3至16日提供新鈔及雖舊仍簇新的「迎新鈔」供市民兌換。三間銀行會提早營業時間，實施人流管理措施，以及提供網上預約，方便巿民進行換鈔。

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施：

於提供換鈔服務的首三天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務 於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

1. 滙豐銀行

匯豐銀行將於2月3至16日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

2. 中國銀行（香港）

由2月3日起，中銀香港分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務。

換新鈔安排：

1：上網預約

1月27日起，客戶可預先透過手機銀行及中銀網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。

2：提早1小時營業

2月3日至5日實施特別措施，提前 1 小時於早上8時營業，並設有兌換新鈔專窗及派籌登記安排。

中銀新鈔套裝：中國銀行全線分行將在2月3日起提供新鈔及「迎新鈔」，設有總值港幣$3,000的「新鈔標準裝」，包括100張港幣$20及20張港幣$50新鈔。

電子利是：中銀香港手機銀行及BoC Pay+繼續提供「Phone利是」服務，更特別M&M’s推出新春主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。

3. 渣打銀行

渣打銀行將於2月3至16日提供兌換新鈔及迎新鈔服務，同時推出網上預訂新鈔兌換服務，又於分行作出特別安排。

換新鈔安排：

1：上網預約 於1月27日早上8時起，至2月15日，客戶可於網上預訂新鈔/迎新鈔套裝，並到所選之分行於指定時段領取。

網上預訂新鈔套裝總值(每套)﹕港幣$3,000

– 港幣$20 (總值$2,000 / 100 張)

– 港幣$50 (總值$1,000 / 20張)

及/或

網上預訂迎新鈔套裝總值(每套)﹕港幣$1,000

– 港幣$50 (總值$1,000 / 20張)

優先私人理財及「優先理財」客戶可聯絡客戶服務經理預留新鈔/迎新鈔套裝，以便於所選擇的時間及分行換領。

2：提早1小時營業 全線分行首3天（2月3日至5日）會提早於上午8時開始提供兌換新鈔及迎新鈔服務，而在上午8時至9時，所有分行櫃位將只會提供新鈔及迎新鈔兌換服務。

3：電子利是 透過SC Mobile App，於「轉賬及付款」點擊「e-利是」，成功派發後與親友分享新年祝福貼圖。

4：指定分行設長者專屬櫃位及座位 為方便長者兌換新鈔及迎新鈔，渣打於觀塘、沙田廣場、元朗分行設有長者專屬櫃位。

