握拳、捏指就能測健康？Xiaomi Watch 5 全球首發 EMG 手勢感測技術!
Xiaomi Watch 5 外觀看似一款普通的智能手錶，卻在功能上帶來了突破性的驚喜，該手錶首次在腕上裝置中加入了 EMG 肌電監測技術，成為全球首款支援此項健康感應的穿戴裝置。
目前市面上的智能手錶普遍配備多種健康監測功能，例如常見的心電圖（ECG）測量，能夠持續監測心率，並提供相關健康數據及運動建議。Xiaomi Watch 5 更進一步，首次將 EMG 感測技術引入穿戴領域。這是一項基於手勢辨識的技術，能更精準地評估用戶的身體狀態。
EMG 全稱為肌電圖信號感測器，主要用於評估骨骼肌及控制肌肉的運動神經元狀態。傳統上，這項檢測需透過細針插入肌肉來記錄其在放鬆或收縮時的電信號。而 Xiaomi 將此技術以手勢辨識的形式整合於手錶中，透過三大感測器的深度融合，實現了對手臂肌肉活動的分析與測量，並能辨識不同的手指與手部動作。
該技術能捕捉手部細小肌群的微弱肌電信號，從而識別精細動作，例如支持單次或雙次捏指、雙指輕擦及握拳等手勢。使用時，用戶只需透過捏指一至兩次，或以雙指輕輕摩擦，即可啟動感測器進行肌肉狀態監測。
