專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
揭吳亦凡性侵未成年！23歲都美竹現況曝光
[NOWnews今日新聞] 前男團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）過去擁有高人氣，退出團體後依然擁有許多粉絲，不過他在2021年被中國網美都美竹爆料性侵未成年，經過調查後遭重判13年，目前入獄服刑中。今年23歲的都美竹日前登上網路節目，曝光了當年自己受害的過程。
都美竹爆料吳亦凡性侵未成年 他被判13年有期徒刑
23歲都美竹過去曾經跟吳亦凡交往，她在2021年時爆料男方私生活混亂，不僅有許多渣男行為還曾性侵犯罪，指出吳亦凡腳踏多條船，還故意設酒局企圖灌醉未成年女性，承認自己17歲時也是因為被灌醉才會跟吳亦凡發生關係，並表示他下體尺寸很小像牙籤，同時表示吳亦凡很愛私下批評他人，因此就連EXO隊友都很討厭他。
事件曝光後，因為吳亦凡涉及性侵未成年等相關問題，因此遭到警方刑事拘留，雖然他多次否認自己的作為，不過演藝事業已經被全面封殺，之後更是被重判13年，完全消失在眾人面前。
都美竹微博擁360萬粉 上節目大聊吳亦凡
反觀都美竹，一人對抗頂流明星的勇氣讓她人氣暴漲，在微博就擁有超過360萬名粉絲，近期她還拍攝網路節目，提到了吳亦凡從明星變成犯人的過程。她表示當時17歲的自己，最剛開始被吳亦凡的經紀人以「想找MV女主角」的名義約了見面，沒想到見到面後自己卻被灌醉，在無意識的狀況下跟對方發生了關係，雖然無奈不過只能跟對方開始交往，沒想到後續發現吳亦凡多次劈腿，對象涉及自己的朋友、同學、室友等，忍無可忍的都美竹最後決定揭露這男人的惡行。
吳亦凡入獄後消失在螢光幕前，不過日前他被爆料在獄中絕食，消息指出他疑似因身體不堪負荷而過世。不過截至目前，中國官方並未出面回應，使謠言持續擴散。事實上，這已是吳亦凡入獄4年以來第5次被傳出死亡消息。由於中共警方資訊封閉、消息來源難以核實，導致外界無法確認傳言真偽。
資料來源：微博、YouTube
更多 NOWnews 今日新聞 報導
吳亦凡身亡成謎！獄友驚爆暴力內幕 疑因不能應付大哥要求釀慘劇
吳亦凡驚傳獄中絕食身亡！財經網美狠酸1句：面對女人都不敢
吳亦凡死訊瘋傳！律師爆他添新罪逃稅13億 入獄4年竟成牢房老大
其他人也在看
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」
唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全智賢罕談婚姻！首度上YouTube節目甜曝與執行長老公的戀愛過程
節目中，全智賢被設定為「四姐妹」之一，聊天內容從工作聊到家庭，氣氛輕鬆自然。當話題轉到戀愛與婚姻時，她笑著坦言自己當時並不想去相親，但朋友極力撮合、盛讚男方「超帥」，雖然她嘴上堅決說不要，但最後還是「身體很誠實地出現在現場」。閔孝琳、太陽久違合體被酸「變...styletc ・ 1 天前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 4 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
威廉王子談凱特及查理斯患癌經歷 與子女開放溝通：隱瞞只會帶來焦慮︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國威廉王子近日接受巴西電視節目訪問時，談到他與凱特王妃如何向三名子女說明家庭面對的艱難時刻，包括凱特及英王查理斯三世先後確診癌症。他強調，夫婦選擇與子女保持開放溝通，讓他們明白情緒與現實背後的原因，以減輕焦慮和不安。威廉又透露，夫婦暫時不讓孩子使用手機，希望他們遠離網絡壓力，享受更單純的成長環境。Yahoo新聞 ・ 1 天前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
189公分大叔23歲欠數億！ 阿部寬61歲反殺成主播王！
那年中央大學電機系的阿部寬，隨便報名集英社「Non-no boy フレンド大賞」就奪冠，從此《Men's non-no》封面被他刷43次😎。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
朝ドラ龍套變黃金檔雙主演！ 少女一瓶寶礦力就飛上天！
八木莉可子從小就跟鄰居小孩不一樣，小學練新體操練到翻跟斗， 📷 國中直接當學生會長，還把書道考到八段Japhub日本集合 ・ 1 天前
關詠荷淡岀幕前赴廿年之約與粉絲見面 寵粉承諾10年後再見
昔日TVB當家花旦關詠荷（Esther），自從結婚產女後便淡岀娛樂圈，將焦點放在家庭上。現年61歲的關詠荷很重情義，一直銘記着與粉絲20年前的約定，並在日前赴約。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前