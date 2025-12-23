揭川普遣返移民監獄內幕報導突撤 CBS挨批政治干預

（法新社華盛頓23日電） 美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）日前突然撤下一則監獄內幕的調查報導，遭外界批評政治干預。這處惡名昭彰的監獄位於薩爾瓦多是川普政府將被遣返移民送去關押的地點。

CBS新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）原定21日晚間播出調查報導，內容涉及薩爾瓦多戒備森嚴的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）疑似侵犯人權情事。CECOT是薩國總統布格磊（Nayib Bukele）打擊黑幫的重點設施，也是川普政府將被遣返移民送往關押的地點。

然而，CBS在播出前數小時低調宣布，該專題將延後到未來的節目播出，並臨時改以介紹聖母峰雪巴人的專題取代，引發內部與外界的反彈。

然而，一段長約13分鐘、上頭有「60分鐘」節目標誌的影片據報在加拿大環球電視台（Global TV）播出後，在社群平台X與Reddit瘋傳。

根據法新社看到的影片，標題為「CECOT內幕」（Inside Cecot），由資深記者艾芳西（Sharyn Alfonsi）擔任採訪，製作人為格拉納多斯（Oriana Zill de Granados）。

美國多家媒體引述艾芳西表示，突撤報導並非編輯判斷，而是政治考量。

艾芳西在給CBS工作人員的備忘錄中表示：「在通過內部層層關卡的嚴格審查之後突然撤稿，這不是編輯判斷，而是政治決定。」

CBS突撤報導引發質疑之際，正值CBS母公司派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）捲入與串流平台Netflix之間的華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）爭奪戰，該交易預料需獲得美國監管機關核准。

派拉蒙今年稍早被與川普關係密切的艾里森（Ellison）家族收購。派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親是甲骨文（Oracle）執行長賴瑞．艾里森（Larry Ellison）為全球富豪，也是川普的重要金主。

川普過去多次公開批評「60分鐘」，並於2024年控告CBS，指控該節目剪輯採訪民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的內容，意圖影響選情。

派拉蒙執行長大衛．艾里森10月任命魏斯（Bari Weiss）為哥倫比亞廣播公司新聞網總編輯後，外界即預期CBS的新聞路線可能對川普政府採取較溫和立場。