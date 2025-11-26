揭示奢侈品的未來：LINE Thailand 舉辦 FLAIR BKK '25 高峰會

新世代消費觀與數碼策略，正重塑泰國奢侈品的市場新局

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年11月26日 - 由 LINE 泰國主辦的「FLAIR BKK '25」高峰會，邀請全球奢侈品牌的重磅人物共聚一堂。該活動深入剖析奢侈品市場的全新趨勢，其中包括從「擁有」轉向「體驗」的消費觀，以及數碼創新對高端產業的深遠影響。該活動同時強調泰國在科技、創意與文化推動下，正迅速成為亞洲奢侈品市場的全新熱點。





專家觀察指出，泰國正迅速躋身成為亞洲文化與創意人才的策源地，其娛樂、設計與藝人的影響力正擴展至全球舞台。泰國現已成為東南亞增長最快的奢侈品市場，市場規模達 44 億美元，預計至 2028 年將維持每年 5% 的穩定增長。面對如此潛力，奢侈品牌應積極採取「數碼優先」策略，結合高度個人化、與情感共鳴的前瞻科技，塑造新一代的高端體驗。





根據 LINE 泰國與市場研究機構 Ipsos 聯合發佈的調查報告指出，有 53% 的泰國消費者正增加其奢侈品消費支出，其中 59% 選擇於網上購買。同時，有 55% 的人透過 LINE 官方帳號關注奢侈品牌資訊，預計在 LINE 平台上的奢侈品消費至 2025 年將增長 15%。消費者的購買動機亦見轉變，愈來愈著重「自我獎賞」。男性普遍重視工藝與產品的耐用性，女性則更看重情感共鳴與自我的風格展現。隨著奢侈品牌的消費群亦日益擴大，官方帳號的追蹤人數已增長 33%，其中以 20–39 歲男性 (53%)，以及 20–29 歲 Z 世代 (47%) 的增長最為顯著。



數碼主導的消費路徑已成為市場主流。調查顯示多達 99% 消費者會在購買前先上網搜尋資料，其中 66% 更直接在 LINE 平台上，透過 LINE 官方帳號與 LINE OpenChat 進行相關查詢。此趨勢進一步推動企業採用 LINE for Business，協助品牌接軌國際標準，並實現長遠增長。INE 的兩大核心商業平台—LINE 官方帳號及 LINE Display Ads—不僅協助品牌搭建線上門市、透過聊天互動方式吸引顧客、提升曝光率，並橫跨 LINE 八大服務觸點，全面加速聊天式的商務發展。



奢侈品牌正積極運用 LINE 建構的一站式整合生態系統，實現線上線下無縫銜接的消費體驗。近年來，奢侈品牌的 LINE 官方帳號數量已激增 46%，預計將再成長 26%；同時，贊助貼圖的下載量在過去五年間增加了 7.5 倍。LINE 正透過個人化的聊天體驗、互動式行銷活動及 LINE Beacon 技術，串連數碼與實體店體驗，重新定義奢侈品牌的數碼互動模式，進一步奠定泰國成為亞洲頂尖奢侈品牌的樞紐地位。



