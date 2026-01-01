揮別川普回鍋首年動盪 世界各地以煙火迎接2026年

（法新社巴黎31日電） 全球各地民眾今天舉杯送走2025，揮別這有史以來最炎熱之一、經歷美國總統川普回鍋後對等關稅大棒、加薩停火及俄烏和平依然難期的一年。

俄羅斯總統普丁在他慣例的新年致詞中告訴俄國民眾，俄軍「英雄們」必將在這場二戰以來歐陸規模最大的衝突取得最終勝利；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，烏克蘭距離達成結束戰事的協議「只差10%」。

稍早，在雪梨舉行的新年慶祝活動呈現莊嚴氛圍，民眾在午夜9公噸煙火綻放煙火點亮港灣城市前，先為邦迪海灘槍擊案的受害者默哀1分鐘。

在莫斯科迎接新年的烏里揚諾夫斯克市退休人士史比琳娜（Natalia Spirina）表示，她希望2026年「我國軍事行動能盡快結束，讓戰士們返家，俄羅斯終於能恢復和平與穩定」。

雪梨方面，大批重裝警力在數十萬名沿岸慶祝的民眾間巡邏。不到兩週前，一對父子涉嫌在邦迪海灘猶太節慶活動中開槍，造成15人身亡，是澳洲近30年來最嚴重的重大槍擊事件。

慶祝活動在午夜前1小時全場靜默1分鐘，著名的雪梨港灣大橋點亮白色燈光，象徵和平。

包含吉里巴斯和紐西蘭等太平洋國家最早迎來2026年，首爾與東京緊接著雪梨展開跨年慶祝，接續延伸到蘇格蘭霍格莫內節再到燈火璀璨的紐約。

巴西官方預計，里約熱內盧知名的科帕卡巴納海灘會湧入超過200萬人，共襄號稱全球最大的新年跨年盛會。

香港方面，原訂於維多利亞港舉行的大型跨年煙火秀因悼念11月一場大火中喪生的161人而取消，當時有數棟住宅大樓遭烈焰吞噬。