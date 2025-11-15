搏盡無悔｜「香港重劍一姐」佘繕妡

香港女子重劍運動員兼2018年「《旭茉JESSICA》青年大獎」得獎者佘繕妡（Kaylin）於6歲時開始接觸劍擊，其後加入港隊，並於2020年以全額獎學金入讀美國聖母大學商學院，多年來一直同時兼顧打劍和學業。「我認為劍擊是一項很有趣的運動，它結合了力量和速度，亦講求策略，而且充滿挑戰性。」

成為劍擊運動員為佘繕妡帶來不少難忘經歷，例如14歲時越級挑戰「亞洲U-23劍擊錦標賽」，「當年我首次代表香港參加比賽，與一班港隊師兄、師姐一起作賽。由於我當時初出茅廬，比賽經驗不多，而對手都是亞洲最頂尖的年青劍手，所以我的心情非常緊張。不過，不管對手有多厲害，我都認真地拼盡全力打好每一場比賽。」結果，「佘佘」夥拍師姐摘下團體賽銅牌，其後亦在各項青少年組賽事中大放異彩，她不但於2018年勇奪「亞洲青少年劍擊錦標賽」（少年組）個人賽金牌、團體賽銅牌，以及（青年組）個人賽銅牌、團體賽金牌，又贏得「世界青少年劍擊錦標賽」少年組個人賽金牌、「亞錦賽」個人賽銅牌及團體賽銀牌、「雅加達亞運」團體賽銅牌，更於「青年奧運會」奪得個人賽銀牌及洲際混合團體賽銀牌，成績驕人。

四年一度的奧運是每位運動員都渴望踏足的體壇最高殿堂，「佘佘」曾於2021年出戰「東京奧運」，可惜32強止步，成績未如理想。「我認為每一次比賽都是一個學習機會，無論贏或輸，都能讓我累積經驗。即使輸掉了也沒關係，這次失敗提醒我以後要繼續進步，令我成為一個更強的劍手。」作為一位比賽經驗豐富的運動員，她學會以平常心看待勝負，「我不會太介懷比賽結果，最重要是我傾盡了全力作賽。遇上挫敗時，我會視之為尋求進步的動力。如果我經已盡了全力，但比賽成績仍然不理想，我會認真地自我檢討，並且努力尋求進步，只要每天都比昨天進步一點點就已足夠。」就是這種勝不驕，敗不餒的運動員精神讓「佘佘」屢創佳績，現時世界排名更升至歷史新高的第4位。

「佘佘」上個賽季成績不俗，季初於「重劍世界盃」溫哥華站摘下一面銅牌，其後於「重劍大獎賽」多哈站勇奪金牌，贏得首項成年組國際賽錦標。於今年6月舉行的「亞錦賽」，她先後獲得個人賽及團體賽銅牌，接著於每兩年一度的「世界大學生運動會」成功衛冕，締造兩連霸紀錄，成為港隊歷來首位在兩屆「世大運」踏上頒獎台的運動員。

本身是「學霸」的「佘佘」最近完成大學課程，正式成為全職運動員。新賽季展開在即，這位「香港重劍一姐」即將出戰「全運會」劍擊項目賽事，她一臉興奮地表示：「這次比賽將於啟德體育園體藝館舉行，我的父母、朋友和支持者屆時都會到場觀戰，為我打氣。藉著主場之利，我希望無論在個人或團體賽的成績都能夠有所突破，我會盡力打好每一劍，目標當然是力爭獎牌。」

