搖滾魂與復古美學的完美碰撞 Marshall Acton III 勃根地酒紅色藍牙喇叭

當經典音響遇上深邃酒紅，Marshall 這次不只讓你聽見搖滾精神，更要你看見音樂的態度。這個陪伴全球樂迷 60 年的傳奇品牌，為其備受歡迎的 Acton III 藍牙喇叭系列注入全新血液——推出充滿戲劇張力的勃根地酒紅色(Burgundy)款式，以濃郁深沉的色調向品牌在音樂與文化領域的悠久傳承致敬。這不僅是一款音響，更是一件能為居家空間增添個性與品味的風格宣言。​





深邃酒紅 重新定義經典

Acton III 勃根地酒紅色款展現出與眾不同的美學格調，深沉的紅棕色調巧妙融入藍色元素，散發著真實的力量感與永恆魅力。光滑的 PU 皮革飾面搭配全新勃根地酒紅色調，配上黃銅旋鈕金屬細節、顯眼的黃銅標誌和優雅的黃銅飾邊，再輔以棕色網罩，每一處細節都彰顯著 Marshall 標誌性的復古搖滾氣質。無論擺放在客廳、工作室或臥室，都能瞬間成為空間中最吸睛的焦點。​

Marshall 血統 音質不妥協

除了令人驚艷的外觀，Acton III 勃根地酒紅色喇叭延續了 Marshall 聞名遐邇的卓越音質。精密的工程設計帶來動態且沉浸式的聆聽體驗，寬廣的音場能讓任何房間都充滿強勁飽滿的音效。從大型舞台音響到個人音響產品，Marshall 對音質的要求從未妥協，這份堅持完全融入到每個產品的每個部分。​





Acton III 勃根地酒紅色已於 11 月 11 日在連卡佛、432hz、GROCERY 及 LIVIN(澳門)正式發售。建議零售價為 $2,499，並提供 2 年原廠保修。