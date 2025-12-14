搗偷信用卡購物轉售圖利集團拘7人 涉22宗案件騙取420萬元

【on.cc東網專訊】今年的9月至12月期間，全港多區接連發生了多宗盜竊和信用卡被盜用進行大額簽帳的案件，港島總區警員經深入調查，翻查了大量的閉路電視片段，包括「銳眼」計劃的閉路電視錄影，成功鎖定和拘捕了涉案的成員 。警員於12月12日及13日展開拘捕行動。警員以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」等罪，拘捕7男(30歲至60歲)，涉案金額逾420萬港元。

調查發現該犯罪集團的作案模式是經過精心策劃，主要分為3個部分，包括扒手、中間人和假買家。集團成員會在港島和九龍人流密集的地區，包括運動場、咖啡室和餐廳，趁受害人不為意的時候，將他們銀包裏的信用卡盜取，然後將銀包和其他財物放回原位，令受害人難以即時發現他們的信用卡不見了。賊人偷走信用卡後，集團會迅速將信用卡透過中間人分發給其他成員，而其他成員在拿到信用卡後，就會在短時間內去不同的名牌店舖包括服裝店、手袋店或參茸海味店進行大額消費，每一宗簽帳可以高達數十萬港元。

案中共有22名受害人，部分人為中產人士。據了解，有人在觀賞球賽或打波時，隨身袋放在一旁，賊人伺機偷取銀行包內的信用卡， 不會偷取銀包，故受害人未有即時發現，至收到信用卡簽帳的短訊通知時，才得悉信用卡被盜。最大宗簽帳為30萬元的手錶，最小的簽帳為3765港元的品牌服飾。相信犯罪集團其後將財物轉售圖利。

