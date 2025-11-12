搗破油尖區店舖盜竊集團拘7人 包括藥房職員及負責人

【on.cc東網專訊】油尖區警員於今年7月起接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內有多間大型連鎖店舖接二連三被偷走大量不同貨物。警員展開深入調查及情報分析，並透過翻查大量的閉路電視，包括在「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，成功鎖定一個活躍在油尖旺區的店舖盜竊集團。

該犯罪集團至少涉及區內33宗、於本年7月至11月的店舖盜竊案，涉及逾370件貨品，總值約2.8萬元。犯罪集團將偷取貨物後，以低於市價超過一半的價錢賣給油麻地兩間藥房收取現金。而藥房亦會以輕微低於市價的價錢將貨物在店舖內出售。

警員於11月3日至11日展開代號為「急漩」的行動，在油麻地區以涉嫌「盜竊」拘捕2男1女賊人(31至43歲)。警員亦持法庭手令突擊搜查油麻地區兩間藥房，檢獲大量懷疑贓物，以涉嫌「處理贓物罪」拘捕3名男職員及1名負責人(35至51歲)。

被捕7名人士中，2名非華裔賊人已被控「盜竊」罪 ，並在較早前已提堂。而3名涉案藥房職員已被獲准保釋候查，於下月中旬向執法部門報到。現階段1名賊人和及1名藥房負責人仍被扣留調查。

據悉，賊人俱為持香港身份證的非華裔人士，他們在區內大型連鎖超市或日用品零售店等偷取日用品或食品，例如洗頭水、牙膏、藥油、朱古力 及洗衣珠等。他們每次犯案時會在貨架迅速地將大量的同款貨品放進袋子後離開，犯案過程往往是少於半分鐘。當中有賊人一次過偷走30盒染髮劑。他們的手法非常熟練，他們選擇的店舖通常人流多，職員較少，貨架的分散範圍比較廣、及閉路電視的覆蓋不足的店舖犯案。而且職員不會每天點貨，故較遲發現貨品被偷。

