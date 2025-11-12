最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
搗觀塘工廈迷你倉檢1600萬元毒品 拘1非華裔男子
【on.cc東網專訊】東九龍區警員經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍於本地的販毒集團，利用兩個在觀塘區的迷你倉單位，作為毒品的儲存及分拆中心。
警員並於本周一(10日)展開拘捕行動，於觀塘一棟工廠大廈以「販運危險藥物」拘捕一名28歲非華裔男子，在其身上檢獲一百粒懷疑搖頭丸。該名男子其後被押往觀塘區的兩個迷你倉單位進行搜查，再檢獲逾1900粒搖頭丸及逾39公斤的懷疑氯胺酮，總市值超過1,600萬港元，行動中，同時檢獲包裝毒品的工具。據悉，被捕男子持有香港身份證，現正被扣留調查。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
油塘新盤｜信和柏景峰首批150伙折實均價14588元 創九龍市區新盤9年新低
信和（083）、資本策略（0497）及港鐵（066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元，比較2年前長實親海駅低近3%，亦創九龍市區新盤9年新低。BossMind ・ 21 小時前
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 1 天前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 11 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 7 小時前
西貢獨立屋業主不遵從僭建清拆令 被判罰款逾5萬元
【on.cc東網專訊】西貢一名獨立屋業主因不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，於昨日(11日)在觀塘裁判法院被定罪及判罰款合共50,250元，當中30,250元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 3 小時前
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 7 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 9 小時前
錢志敏判刑在即 「加密女王」涉騙逾10萬名中國長者 涉款50億英鎊 持假護照逃往倫敦｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗比特幣洗錢案正在英國倫敦皇家法院審理，將於本周判刑，有「加密女王」之稱的中國女子錢志敏（Qian Zhimin）被指利用從逾十萬名中國長者騙取的資金購買加密貨幣，後逃往倫敦，生活奢華，警方在其租住的寓所內搜出數萬枚比特幣。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 1 天前
NBA | 獨行俠老闆發炒魷信 隻字不提當錫
達拉斯獨行俠老闆Patrick Dumont週二發表公開信，講解球隊解僱總經理哈里遜的決定，但信中竟然隻字不提當錫，獨行俠球迷會唔會收貨？Yahoo 體育 ・ 6 小時前
大師冇點你│電訊盈科唔知點解贏（李聲揚）
唔怕講明嘅係，大家都知聯通持股大約18%，而李澤楷大約係32%，加埋剛好過半。唔少人都估，可能最後都係會聯通接手。但又其實，都估咗好多年，仲未發生。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
魚樂無窮│HKTVmall通告三大亮點（唐牛）
HKTVmall 計劃投放2.5億元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每三個香港成年人當中，有一個是HKTVmall用戶。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
搗破油尖區店舖盜竊集團拘7人 包括藥房職員及負責人
【on.cc東網專訊】油尖區警員於今年7月起接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內有多間大型連鎖店舖接二連三被偷走大量不同貨物。警員展開深入調查及情報分析，並透過翻查大量的閉路電視，包括在「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，成功鎖定一個活躍在油尖旺區的店舖盜竊集團。on.cc 東網 ・ 3 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聰心雅談│北水每日三時後準時加倉（何啟聰）
前陣子與業內人士傾談，他說不知何故，自9月以後，本地客戶已變得較為審慎，這可能是因為對來年經濟的不確定性增加，但股市已經較去年大幅上升。如無新的利好因素，不少本地大戶皆選擇轉打防守。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
傳新世界鄭氏家族與潛在投資者注資談判陷入僵局
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)大股東鄭氏家族與潛在投資者之間就注資問題的談判陷入僵局，僵局是由於雙方在鄭氏家族願意為獲得資金而放棄多少控制權。AASTOCKS ・ 5 小時前
蘇永康2018年連環買樓 重私隱曾斥經紀公開碧瑤灣單位
近日某周刊誤將舊照片報道成蘇永康與年輕女士「密會」，其太太馮翠珊（Anita）隨即在社交平台駁斥「老公魅力沒法擋」Yahoo 地產 ・ 3 小時前