搗觀塘工廈迷你倉檢1600萬元毒品 拘1非華裔男子

【on.cc東網專訊】東九龍區警員經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍於本地的販毒集團，利用兩個在觀塘區的迷你倉單位，作為毒品的儲存及分拆中心。

警員並於本周一(10日)展開拘捕行動，於觀塘一棟工廠大廈以「販運危險藥物」拘捕一名28歲非華裔男子，在其身上檢獲一百粒懷疑搖頭丸。該名男子其後被押往觀塘區的兩個迷你倉單位進行搜查，再檢獲逾1900粒搖頭丸及逾39公斤的懷疑氯胺酮，總市值超過1,600萬港元，行動中，同時檢獲包裝毒品的工具。據悉，被捕男子持有香港身份證，現正被扣留調查。

