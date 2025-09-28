搞笑諾貝爾獎︱印度研發「消除鞋臭的鞋架」 利用紫外線殺菌除臭︱Yahoo

幾乎所有人家中都有鞋架，但很少有人知道市面上已有除臭產品。

【Yahoo新聞報道】印度兩名研究人員憑一項與鞋臭有關的研究，獲得本年度工程設計類「搞笑諾貝爾獎」，這項幽默卻別出心裁的獎項專門表揚看似古怪但具啟發性的科學研究。42 歲的設計副教授 Vikash Kumar 與 29 歲的前學生 Sarthak Mittal 因設計出一款可利用紫外線消除鞋臭的鞋架，獲得殊榮。

綜合外媒報道，Mittal 在大學宿舍生活時，經常見到走廊上排滿鞋子，雖然空間並不短缺，但鞋子散發的異味卻逼使學生將鞋子放在門外。兩人遂展開調查，訪問了 149 名學生（其中 8 成為男性），結果顯示超過一半人曾因鞋子臭味感到尷尬，幾乎所有人家中都有鞋架，但很少有人知道市面上已有除臭產品。學生常用的土法，如放茶包、灑梳打粉或噴止汗劑，都未能有效解決問題。

研究早在 2022 年完成

兩人隨後透過實驗確認，造成鞋臭的元兇是名為 Kytococcus sedentarius 的細菌，這種細菌在汗水和鞋子中滋生。他們發現只需以 UVC 照射鞋尖 2 至 3 分鐘，便能有效殺菌及去除臭味。不過，若照射時間過長，鞋子會因熱力過大而燒焦。研究團隊最終提出設計一款配備 UVC 燈管的鞋架，既能收納鞋子，也能消除異味。

Kumar 表示，他們從未主動申報此獎，研究早在 2022 年完成，卻被主辦方發現並主動聯繫，「這個獎不是認證研究，而是慶祝科學中的趣味一面。」他笑言，這次獲獎除了是認同，更令他們肩負責任，要繼續探索那些平日少有人關注的問題。