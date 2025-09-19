搞笑諾貝爾獎︱日本團隊研究「黑毛和牛畫斑馬紋」 證實可減少蒼蠅叮咬 奪生物學獎︱Yahoo

日本團隊因為研究「在牛身上畫上斑馬紋是否能減少蒼蠅叮咬」而獲得生物學獎 REUTERS/Brian Snyder

【Yahoo新聞報道】美國波士頓昨日（ 18 日）舉行第 35 屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）頒獎禮，一支日本團隊因為研究「在黑毛和牛身上畫上斑馬紋是否能減少蒼蠅叮咬」而獲得生物學獎。他們的實驗結果顯示，經過塗上白色條紋的牛隻明顯較少受蒼蠅騷擾。

綜合外媒報道，研究人員在日本黑毛和牛身上貼上膠紙並噴上白色條紋，模仿斑馬花紋，發現牛隻身上的蒼蠅數量顯著減少。研究負責人 Tomoki Kojima 表示，「做這個實驗時，我希望能贏得搞笑諾貝爾獎，這是我的夢想，太不可思議了。」不過他也承認，若要在大規模農場推廣，仍存在困難。

研究特定蜥蜴是否偏好某款薄餅

今年共有 10 個獎項頒出，包括心理學、營養學及航空學等範疇。心理學獎由波蘭和澳洲學者獲得，他們探討告訴自戀者自己聰明會帶來什麼反應；營養學獎則由非洲與歐洲團隊分享，他們研究特定蜥蜴是否偏好某些款式的薄餅；航空學獎則頒給哥倫比亞研究人員，他們發現蝙蝠在攝取酒精後飛行和回聲定位能力下降。

頒獎禮在波士頓大學舉行，依照傳統，觀眾向舞台投擲紙飛機，場面熱鬧。今年的主題與「消化」有關，還上演了一齣迷你歌劇，內容圍繞腸胃科醫生與病人之間的互動，甚至有人裝扮成披薩與芝士登場。