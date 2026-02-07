搭上人妻瑪歌被爆是煙幕 Jacob與索模過夜斷正

【on.cc東網專訊】28歲澳洲人氣男星Jacob Elordi 近期與新片《咆哮山莊》（Wuthering Heights）同鄉已婚女星瑪歌羅比（Margot Robbie）因表現曖昧而被爆「戲假情真」發展不倫戀。不過有傳他們是因為谷新片宣傳而放「煙幕」，實則他與同鄉索模Madi Fogg正密運中。

Jacob與Madi昨日凌晨被影到出席完新片於英國倫敦舉行的慶功派對後前後腳離開夜店，並乘坐同一輛汽車離去前往他下塌的酒店過夜。至於瑪歌與《咆》女導演Emerald Fennell 昨日就一同出席於倫敦舉行的座談會繼續宣傳。

另方面，Jacob最近事業愛情皆旺，他於剛舉行的「澳洲奧斯卡》《2026年AACTA國際頒獎禮》上勇奪3獎，他除了憑《科學怪人》（Frankenstein）獲「最佳男配角」之外，他亦憑劇集《The Narrow Road to the Deep North》勇奪電視劇情組別視帝以及「最受觀眾歡迎澳洲男演員」兩獎，他亦有預錄得獎片段於頒獎禮上播放。至於瑪歌亦獲頒「最受觀眾歡迎澳洲女演員」。而其他得獎電影包括《一戰再戰》（One Battle After Another），該片獲「最佳電影」與「最佳導演」，而美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet ）就再憑《Marty Supreme》獲影帝，而影后就由《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I’d Kick You）澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）大熱奪得。

