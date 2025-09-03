搭載 SAMSUNG 深度訂製 2 億像素「Thanos」感光元件、CIPA 5.5 級防震，vivo X300 Pro 相機規格曝光!

近期備受關注的 vivo 新一代影像旗艦 X300 Pro，其相機規格細節持續曝光。繼早前傳出將採用 SONY LYT-828 1/1.3 吋主感光元件後，最新消息確認其潛望式長焦鏡頭將配備一款由 vivo 與 SAMSUNG 深度訂製、並享有獨家使用權的 2 億像感光元件 ISOCELL HPB「Thanos」，配合多重光學升級，將手機遠攝能力推向新高峰。

vivo 高管韓伯嘯於微博上透露，這枚型號為 ISOCELL HPB 的 2 億像素感光元件尺寸達 1/1.4 吋，是 vivo 與 SAMSUNG 深度訂製的專屬產品，其代號更取自漫威角色「Thanos」，暗示其強大實力。該感光元件將整合於一枚 85mm 焦段的潛望式鏡頭中。

值得注意的是，vivo 不僅在感光元件上發力，更在光學結構上實現顯著升級。X300 Pro 的光學防手震（OIS）性能提升至 CIPA 5.5 等級，相比前代 X200 系列的 CIPA 4.5，足足提升了一級快門的補償效果。這意味著在相同環境下，X300 Pro 能以比前代慢一倍的安全快門速度進行拍攝，依然能獲得清晰穩定的畫面，極大提升了暗光長焦的成片率。

此外，長焦鏡頭不僅獲得 ZEISS T* 鍍膜認證，更通過了苛刻的 APO（復消色差）認證，能極大抑制色散現象。vivo 更罕有地採用了氟玻璃（熒石玻璃）鏡片來製造鏡組，利用其低色散特性進一步減少光線散射，確保成像色彩純淨度與清晰度。

vivo 也表示與合作夥伴共同優化了對焦追蹤系統與影像處理算法，從硬體到軟體實現全面協同，預計將帶來更迅捷的對焦速度和更出色的畫質表現。

從曝光的對比圖可見，vivo 這枚 85mm 1/1.4 吋 2 億像素的潛望式模組，在尺寸上明顯大於競爭對手常用的 70mm 1/1.56 吋 5000 萬像素模組，甚至比另一款 120mm 1/2.51 吋 5000 萬像的長焦模組更龐大，顯示出 vivo 在長焦畫質上不惜工本的投入。

除強悍的相機系統外，傳聞 vivo X300 Pro 還將配備一塊 6.8 吋扁平式 1.5K 解析度螢幕，採用 MTK Dimensity 9500 旗艦平台，並內建驚人的 7000mAh 超大容量電池，整體配置堪稱全能旗艦。