搭飛機哪個座位最好？長途飛行怎選位最舒服？空服員點名「２禁區」要避開

隨著旅遊市場復甦，長途飛行的旅客人數持續攀升。選擇合適的機位不僅影響旅程的舒適度，更攸關能否好好休息。日本資深空服員RyuCrew曾透過YouTube頻道分享選位秘訣，他指出選位時應遠離洗手間和廚房等高人流區域，並建議選擇機艙後方座位。

飛機選位技巧

日本空服員網紅RyuCrew在YouTube頻道分享，超過10小時的長途飛行，選對位置能大幅提升搭機體驗。RyuCrew提醒，想要安穩休息的旅客，首要之務就是遠離洗手間和廚房區域，這２處不僅人員進出頻繁，還可能因空服員準備餐點或旅客排隊如廁而造成噪音干擾。

飛機哪個位置最好

針對座位選擇，RyuCrew建議選擇機艙後方座位。由於多數旅客為了方便下機會選擇前方座位，後方座位相對冷門，因此除非航班客滿，否則後方座位較容易遇到鄰座無人的情況，讓旅客能獲得更寬敞的空間。

分隔牆座位限制多

另外，RyuCrew也建議避開「分隔牆座位」，也就是飛機每個區塊分隔牆後的第１排座位。這類座位雖然腿部空間充足，但因前方有牆，無法在座位下方放置隨身物品，飛機起飛、降落時可能受影響，而且這種位置通常也較靠近廚房或廁所。更重要的是，這些座位的扶手往往無法掀起，即使隔壁無人也無法擴充使用空間。

搭飛機選靠窗還是靠走道

對於是否選擇靠窗座位，RyuCrew指出，許多人喜歡欣賞風景，靠窗位置通常較為熱門，相較之下，不靠窗的中間排便較少人。因此若航班未客滿，選擇中間排座位時，隔壁有可能沒坐人，有機會享有較大空間，適合想要舒適休息的長途旅客。

▲選飛機座位時可遠離廁所和廚房區域，避免人員進出頻繁較吵雜。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

