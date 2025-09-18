施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
搭機發生「經濟艙症候群」恐猝死！專家揭致命原因：久坐辦公也可能得到
日前台鋼雄鷹洋將魔鷹的妻子在搭機來台途中不幸猝逝，醫師初步研判與「經濟艙症候群」有關。這種症候群不僅發生在長途飛行，也可能出現在日常生活中的久坐族群。營養師高敏敏指出，預防關鍵在於保持適度活動及正確的生活習慣，特別提醒高風險族群應特別留意。
經濟艙症候群是什麼
營養師高敏敏在臉書分享，經濟艙症候群又稱深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），主要是因為長時間在狹窄空間缺乏活動，靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，當血栓到肺部就可能導致呼吸困難、胸痛。
經濟艙症候群症狀與高風險族群
高敏敏表示，經濟艙症候群輕微症狀包含腳脹、腳腫、頭昏腦脹、咳嗽、胸痛，嚴重則是血管塞住、可能猝死。只要是超過５小時的飛行，就有機率發生經濟艙症候群，特別是老年人、有靜脈曲張或血栓病史者、肥胖者及孕婦，都有較高的風險。
經濟艙症候群預防方法
高敏敏提供８項實用的預防建議：
１、上機前準備充足飲用水，保持體內水分能促進血液循環，避免血液濃形成血栓。
２、適量攝取魚油，其中的EPA有助抗發炎、讓血液保持順暢流動，預防栓塞。
３、飛行期間少碰咖啡、酒精、可樂或濃茶等刺激性飲品，以免造成脫水。
４、建議穿著彈性襪，協助靜脈血液回流。
５、定期進行腳部伸展運動，刺激靜脈幫浦運作。
６、每小時起身活動５分鐘，促進全身血液循環。
７、可進行原地踏步，小腿肌持續活動能防止血液滯留。
８、適時按摩雙腳，舒緩久坐造成的僵硬與腫脹，並促進淋巴與血液流動。
久坐辦公要適時起身走動
高敏敏特別提醒，不只是搭機時要注意，平時久坐辦公、長時間滑手機或追劇等靜態活動，都可能增加罹患經濟艙症候群的風險。建議民眾養成定期活動的習慣，適時起身走動，以維護身體健康。
▲發生經濟艙症候群嚴重可能猝死。（圖片來源：高敏敏營養師）
本文經高敏敏營養師授權改寫
