跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
搭飛機這樣做很討厭！《CNN》統整10件機上顧人怨行為：座椅可以傾斜嗎？
長途飛行本就容易讓人心浮氣躁，偏偏機艙狹窄又充滿各種小摩擦。《CNN》盤點10大最惹人翻白眼的機上行為，從踢椅背、爭奪扶手，到座椅後仰與遮光板糾紛，全都是旅客最常抱怨的雷點。懂得避開這些NG舉動，能讓航程順暢許多，也讓彼此的旅途舒服不少。
美國提倡機上禮貌運動
感恩節一到，美國機場再次被人潮推向高峰。今年估計約有600萬名旅客搭乘國內航班，相比去年約多出了2%，使每座航廈從清晨開始就瀰漫著焦躁與趕路氣息。面對這股移動潮，美國交通部啟動「文明出行運動」，希望旅客能重新拾起基本禮貌，也讓空服與地勤的工作環境維持在可控範圍。畢竟長途飛行中，只要有人忽略舉止分寸，整架機的氛圍就會被拉緊。《CNN》旅遊頻道也因此找來專家，整理出最常見的機上失禮行為，從座椅使用、隨身行李到個人空間界線，逐項提醒旅客哪些動作最容易踩雷。
搭飛機最顧人怨的10件事
其中，《CNN》整理出10項搭機最顧人怨的行為，像是：對機組人員無理、耳機過大聲無視服務人員、嬰兒吵鬧、踢座椅、扶手該誰用、座椅過度傾斜、過多肢體接觸、喝的大爛醉、產生異味、脫鞋且腳臭，以上10項身為旅客的你，是否有曾經誤觸？
座椅到底可不可以後仰？
「座椅可不可以後仰」始終是飛行世界裡最容易引爆戰火的議題。無論哪一派，都有自己的理由，但真正重要的其實是「怎麼做得體」。禮貌永遠比立場更能維持機艙和氣。《CNN》提醒，想後仰前先觀察後方：有人膝蓋卡位嗎？餐桌放下了嗎？對方是不是正在用餐？這些小動作能避免衝突，也能展現基本尊重。空服員則認為，乘客有權依照設計使用自己的座位，但在餐點服務期間，將座椅調直會讓整排乘客的動線更順，服務流程也更順暢，後仰不是禁忌，缺乏留意才是問題。
小細節是導火線
在擁擠的機艙裡，最容易讓人情緒失控的往往是那些被反覆踩線的小動作：座椅被踢、扶手被占滿、遮光板不溝通就一拉到底。《CNN》認為與其默默憤怒，不如直接開口，用成人的方式把話說清楚，很多不快其實都來自誤會，只要願意先示好，氣氛很快就能緩和。他舉例，如果自己偏好整程保持遮光板關閉，第一步會先詢問鄰座是否介意，讓選擇不成為壓迫。雖然有人主張「靠窗者擁有決定權」，但過度堅持只會讓整排乘客陷入僵局，靠窗確實有觀看風景的特權，可特權不意味著可以忽視旁人。
幼兒哭鬧是「仇視」無作為的家長
小朋友哭鬧在機上對父母來說是壓力的來源，外界的不耐與白眼只會讓家長更窘迫，他們其實和周遭乘客一樣，希望整趟旅程安穩順利。可若孩子已經開始踢椅背、在狹窄走道間奔跑，那又是另一回事，無論身處什麼公共空間，家長仍得保持基本的看顧，確保孩子不影響旁人，也避免在飛機上發生危險。這些舉動看似微小，卻會直接決定機艙氛圍，能否照顧好小旅客，也能看出大人的細膩程度。
【延伸閱讀】
2025深棕色髮型推薦16款！水波捲、鮑伯、木馬捲日韓系顯白造型攻略
其他人也在看
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 1 天前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 19 小時前
58歲魏駿傑發福被嘲笑腫成青蛙 與舊愛滕麗名比較：感覺你像她爸
魏駿傑早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前，魏駿傑發布短片為網民送上新年祝福，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，認為即使著咗寬鬆棒球褸都遮唔到佢個肚腩，再次指佢發福走樣，建議佢減肥：「腫成了青蛙」、「點解你肥得咁交關嘅」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「哥，少吃點吧」、「媽啊，我差點沒認出來」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 19 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 1 天前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
日本旅遊「別再洋蔥式穿搭」！過來人曝冬天最強保暖秘訣，穿錯小心感冒受寒
許多人愛去日本旅行，然而隨著冬季來臨，當地獨特的氣候條件卻讓許多人頭疼不已，室外嚴寒與室內暖氣形成強大對比，讓旅客在穿著搭配上傷透腦筋。對此，不少過來人分享冬天穿搭經驗，曾在東京居住７年的藝人歐陽靖也食尚玩家 ・ 22 小時前
元朗男子單位內燒炭亡 女同事收死亡短訊揭發
【on.cc東網專訊】元朗有人燒炭亡。今晨(7日)10時49分，元朗安寧路59號裕豐洋樓一單位一名男子向其女同事發訊息表示有意尋短，女同事得悉後隨即報案。救援人員接報抵達上址，發現一名男子倒臥單位內，身旁有一盆燃燒過的炭，該男子經人員檢驗後證實已當場氣絕身亡。警on.cc 東網 ・ 1 天前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 1 天前
小米內地起「關公災難」，邀「米黑」合作惹全網米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
滙控(00005.HK)千億私有化恒生(00011.HK)方案今早表決 小股東表示不捨
恒生銀行(00011.HK)今日(8日)召開法院會議及股東大會，表決滙控(00005.HK)提出私有化建議，表決結果將於同日公布。AASTOCKS ・ 1 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 1 天前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 2 小時前
【Pizza Hut】快閃13款Pizza買一送一（08/01-13/01）
1月8號起至1月13號，只要於Pizza Hut 門市落單，外賣自取Pizza就有買一送一優惠！$99起就可以食到兩款口味，足足有13款pizza任你揀，仲有手工酸種批、鬆厚批同爆脆批3款批邊免費升級，又或者加錢升級芝心/ 芝脆批邊都得！YAHOO著數 ・ 2 小時前
馮皓揚再被童星學院校長追擊爆「食霸王餐」 經理人交律師處理 網民踢爆童星學院曾被TVB指侵權
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角，去年加入TVB備受力捧，早前更於《萬千星輝頒獎典禮》贏得「最佳男新人」。馮皓揚本來形象正面，但自稱曾經悉心培育羊羊嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀），月前拍片控訴多宗罪，暗示羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」，聲稱「同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞臺」，但有人為咗劃清界線，向外界表示Momo嘅課程「唔係咁正規」，並且「周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業」。Momo又暗示有家長表示冇錢交學費，「點不知我後嚟發現原來佢屋企係開髮型屋，同埋做生意㗎！」。馮皓揚之後對Mono嘅言論回應話「問心無愧」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前