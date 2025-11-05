雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
搭機要靠窗還靠走道？過來人曝飛機選位技巧：１座位超方便、下機快
搭乘飛機時，座位選擇往往反映出個人的旅行習慣與需求考量。從欣賞窗外風景的浪漫情懷，到追求便利性的實用主義，每位乘客都有自己的偏好。近日，一名女網友分享了自己從「靠窗派」轉為「走道派」的心路歷程，意外引發網友熱烈討論。這位女網友坦言，隨著搭機經驗增加，她發現靠走道座位在實用性上更勝一籌，特別是避免了內急時需要麻煩其他乘客讓路的尷尬情況。
搭飛機座位：從窗邊轉向走道
一名女網友在Threads發文表示，以前搭飛機都坐窗邊，想看窗外風景，但出國幾次後，現在反而只想坐靠走道的位子。雖然不會一直跑廁所，但怕真的尿急，得麻煩乘客借過一下，「所以走道最讚！」
飛機座位靠走道優點
文章曝光後，支持走道座位的網友紛紛分享自己的經驗：「方便尿尿、拿行李、點飲料最重要了，誰管什麼落地起飛景色」「碰到在睡覺的，要叫他也不是、不叫他我又出不去，所以我也喜歡加價買走道座位」「Me too！而且走道位子腳可以伸得比較長可以放鬆」「走道才是王道啊！尿尿或走一走的首選」。
飛機選位技巧
不過也有人抱怨靠走道的缺點：「走道是不錯，但上下飛機都要小心大背包、提著登機箱的人，被K到，對方還不道歉，無語！」另有網友則認為應該依據航程長短做選擇：「短程的話我喜歡坐窗邊；長途的就會選擇走道邊的位子」「我通常看飛哪兒，來決定選走道或靠窗」，顯示出不同旅客會根據具體情況調整座位偏好，實用性與體驗感受的平衡成為選擇關鍵。
▲飛機上每個位置有不同的優缺點。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
迷你保溫瓶「喝２口就沒了」到底誰會買？過來人曝超強用途：在台灣用很適合
普發一萬最快11/12入帳！５種領取方式、資格、線上登記時間網站懶人包
ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來
錢都、三媽都輸了！平價小火鍋推薦Top10，第２名王子麵、冰淇淋吃到飽
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
《東張西望》不點名指連鎖壽司店涉刺身走私 壽司郎母公司斥報道失實誤導 將採取法律行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《東張西望》近日播出，懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更指懷懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，報道中未有點名那一間餐廳。 壽司郎的母公司為「FOOD & LIFE Companies」今日（3 日）晚上發聲明，批評報道不盡不失，僅憑單方面資訊，「在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，」。強調有關內容直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，引起市民疑慮，對將採取法律行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 45 分鐘前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 23 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 16 小時前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 22 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 21 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 15 小時前