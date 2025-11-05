搭機要靠窗還靠走道？過來人曝飛機選位技巧：１座位超方便、下機快

搭乘飛機時，座位選擇往往反映出個人的旅行習慣與需求考量。從欣賞窗外風景的浪漫情懷，到追求便利性的實用主義，每位乘客都有自己的偏好。近日，一名女網友分享了自己從「靠窗派」轉為「走道派」的心路歷程，意外引發網友熱烈討論。這位女網友坦言，隨著搭機經驗增加，她發現靠走道座位在實用性上更勝一籌，特別是避免了內急時需要麻煩其他乘客讓路的尷尬情況。

搭飛機座位：從窗邊轉向走道

一名女網友在Threads發文表示，以前搭飛機都坐窗邊，想看窗外風景，但出國幾次後，現在反而只想坐靠走道的位子。雖然不會一直跑廁所，但怕真的尿急，得麻煩乘客借過一下，「所以走道最讚！」

飛機座位靠走道優點

文章曝光後，支持走道座位的網友紛紛分享自己的經驗：「方便尿尿、拿行李、點飲料最重要了，誰管什麼落地起飛景色」「碰到在睡覺的，要叫他也不是、不叫他我又出不去，所以我也喜歡加價買走道座位」「Me too！而且走道位子腳可以伸得比較長可以放鬆」「走道才是王道啊！尿尿或走一走的首選」。

飛機選位技巧

不過也有人抱怨靠走道的缺點：「走道是不錯，但上下飛機都要小心大背包、提著登機箱的人，被K到，對方還不道歉，無語！」另有網友則認為應該依據航程長短做選擇：「短程的話我喜歡坐窗邊；長途的就會選擇走道邊的位子」「我通常看飛哪兒，來決定選走道或靠窗」，顯示出不同旅客會根據具體情況調整座位偏好，實用性與體驗感受的平衡成為選擇關鍵。

▲飛機上每個位置有不同的優缺點。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

