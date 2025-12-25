搭飛機這樣做很討厭！《CNN》統整10件機上顧人怨行為：座椅可以傾斜嗎？

長途飛行本就容易讓人心浮氣躁，偏偏機艙狹窄又充滿各種小摩擦。《CNN》盤點10大最惹人翻白眼的機上行為，從踢椅背、爭奪扶手，到座椅後仰與遮光板糾紛，全都是旅客最常抱怨的雷點。懂得避開這些NG舉動，能讓航程順暢許多，也讓彼此的旅途舒服不少。

美國提倡機上禮貌運動

感恩節一到，美國機場再次被人潮推向高峰。今年估計約有600萬名旅客搭乘國內航班，相比去年約多出了2%，使每座航廈從清晨開始就瀰漫著焦躁與趕路氣息。面對這股移動潮，美國交通部啟動「文明出行運動」，希望旅客能重新拾起基本禮貌，也讓空服與地勤的工作環境維持在可控範圍。畢竟長途飛行中，只要有人忽略舉止分寸，整架機的氛圍就會被拉緊。《CNN》旅遊頻道也因此找來專家，整理出最常見的機上失禮行為，從座椅使用、隨身行李到個人空間界線，逐項提醒旅客哪些動作最容易踩雷。

搭飛機最顧人怨的10件事

其中，《CNN》整理出10項搭機最顧人怨的行為，像是：對機組人員無理、耳機過大聲無視服務人員、嬰兒吵鬧、踢座椅、扶手該誰用、座椅過度傾斜、過多肢體接觸、喝的大爛醉、產生異味、脫鞋且腳臭，以上10項身為旅客的你，是否有曾經誤觸？

座椅到底可不可以後仰？

「座椅可不可以後仰」始終是飛行世界裡最容易引爆戰火的議題。無論哪一派，都有自己的理由，但真正重要的其實是「怎麼做得體」。禮貌永遠比立場更能維持機艙和氣。《CNN》提醒，想後仰前先觀察後方：有人膝蓋卡位嗎？餐桌放下了嗎？對方是不是正在用餐？這些小動作能避免衝突，也能展現基本尊重。空服員則認為，乘客有權依照設計使用自己的座位，但在餐點服務期間，將座椅調直會讓整排乘客的動線更順，服務流程也更順暢，後仰不是禁忌，缺乏留意才是問題。

小細節是導火線

在擁擠的機艙裡，最容易讓人情緒失控的往往是那些被反覆踩線的小動作：座椅被踢、扶手被占滿、遮光板不溝通就一拉到底。《CNN》認為與其默默憤怒，不如直接開口，用成人的方式把話說清楚，很多不快其實都來自誤會，只要願意先示好，氣氛很快就能緩和。他舉例，如果自己偏好整程保持遮光板關閉，第一步會先詢問鄰座是否介意，讓選擇不成為壓迫。雖然有人主張「靠窗者擁有決定權」，但過度堅持只會讓整排乘客陷入僵局，靠窗確實有觀看風景的特權，可特權不意味著可以忽視旁人。

幼兒哭鬧是「仇視」無作為的家長

小朋友哭鬧在機上對父母來說是壓力的來源，外界的不耐與白眼只會讓家長更窘迫，他們其實和周遭乘客一樣，希望整趟旅程安穩順利。可若孩子已經開始踢椅背、在狹窄走道間奔跑，那又是另一回事，無論身處什麼公共空間，家長仍得保持基本的看顧，確保孩子不影響旁人，也避免在飛機上發生危險。這些舉動看似微小，卻會直接決定機艙氛圍，能否照顧好小旅客，也能看出大人的細膩程度。

