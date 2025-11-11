搵工｜新起點中高齡招聘會提供逾2800個職位 月薪可達2.5萬元

cf24d3ac618e0c0e0487767c81d8b460.jpg

勞工處於本周四(13日)及周五(14日)在旺角麥花臣場館舉行新起點中高齡招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供超過2,800個不同行業的優質職位空缺，其中近1,900個來自飲食業、零售業及物業管理業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括室內設計師、工程主管、驗車員、車務督導員、營業主任、助理文員、店舖主任、書店助理、食品生產操作員等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

95% 學歷要求中七或以下

在是次招聘會中，約82%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約46%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

