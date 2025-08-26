搵工｜職啟未來招聘會提供逾3100個職位 月薪可達2.6萬元

1628826181_C3_0_1_0.jpg

勞工處於周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館室內舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

每日約 30 機構即場招聘

招聘會由勞工處和民主建港協進聯盟合辦，共有超過60間機構參加，合共提供超過3,100個不同行業的優質職位空缺，其中逾2,000個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括店務經理、當值工程師、會計主任、清潔員和保安員等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處網站。

95% 職位空缺要求中七或以下

在是次招聘會中，約82%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.6萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約60%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行(近旺角港鐵站E2出口)，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

