搵工｜職途無限招聘會提供逾3000個職位 月薪可達2.5萬元
勞工處將於周三(22日)及周四(23日)在灣仔修頓場館舉行職途無限招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。
為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供超過3,000個不同行業的優質職位空缺，其中接近1,900個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會每日分別有超過30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括店務經理、登記護士、廚師、美容顧問、文員、保健員、救生員和保安員等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。
98%空缺要求中六或以下
在是次招聘會中，約74%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約67%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。
招聘會將於上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行（近港鐵灣仔站A3出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。
