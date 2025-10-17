搶人才計劃｜李浩然關注有人來港分娩即返內地坐月 促訂留港日數｜Yahoo

現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。選委界立法會議員李浩然關注，有否申請人「以來港發展為名，產子為實」，勞福局早前回應稱未發現有關情況。李浩然今早（17日）接受電台訪問，他指早前收到投訴個案，並留意到網上媒體介紹申請流程，亦有中介安排，關注有人蓄意利用機制來港產子，分娩後隨即返內地坐月。他認為，政府要設立監督機制，防止人才輸入計劃被人濫用。

李浩然接受港台《千禧年代》訪問，他強調本港有需要吸納人才，而政府有機制審核申請人是否有足夠資格來港，「但審核批准資格後，他們來港後做什麼呢？比較放寬」。他說，留意有網上媒體介紹申請流程，有中介安排，關注有人無心來港發展，只為了產子，認為政府要建立監督機制，這樣有利資源分配。

李浩然：無機制堵截

政府稱，現行受養人政策容許人才攜同配偶及未成年子女來港生活，政府歡迎人才在港成家生育，這些新力軍現在及日後都是本地勞動力的重要來源，有助改善人口結構。李浩然認同有關說法，但他強調他所指的是有人蓄意利用機制來港產子，之後隨即返回內地，他關注這樣會構成虛假陳述，但目前未有機制堵截。被問政府應有數據知道申請人來港後短期內分娩，李浩然同意，但說政府並沒有跟進有關情況。

他認為，政府可以考慮要求申請人簽署意向文件，表明會留港發展；如果有人分娩後，對其留港日數有要求，「有啲生完返內地坐月，好明顯」。他又認為，真心希望來港發展的人，不會在意這些限制，「唔會一生完就走」。他認為政府要跟進網上媒體，要求下架相關帖文，甚至追究對方責任。