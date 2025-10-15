搶人才計劃｜為產子申請來港？孫玉菡稱未有發現 議員問會否要求簽確認文件｜Yahoo

政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃，吸納世界各地人才。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。有立法會議員關注，有否申請人「以來港發展為名，產子為實」，以及政府會否要求「生仔」前簽文件確認留港發展等。勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，入境處設有嚴謹有效的機制，嚴格審批每宗申請。據政府觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。

立法會議員李浩然指，據報有部分人士透過人才入境計劃來港產子後便離開，目的只為了讓子女取得香港永久性居民身份，而非真正有意來港發展。他關注政府有否機制防止這種情況，並問政府有否考慮設立機制，要求來港人才及其受養人在本港公私營醫療機構預約分娩時，須簽署聲明文件確認其留港發展意向，或要求其提交證明文件，以確定已達到一定的留港日數要求。

孫玉菡：人才生育助改善人口結構

孫玉菡回覆指，政府自 2022 年底推出一系列「搶人才」措施，包括高才通計劃，以及優化多項現有計劃，至今已吸引逾 24 萬不同界別的全球精英來港發展。孫指出，現行受養人政策已容許人才攜同配偶及未成年子女來港生活，政府歡迎人才在港成家生育，扎根香港。他又指，這些新力軍現在及日後都是本地勞動力的重要來源，有助改善人口結構，緩解本地人口老化和生育率偏低的結構問題。

針對議員關注有申請人來港只為產子，孫玉菡說入境處有嚴格審批機制，確保只有符合獲批資格及相關入境政策的人士才獲准在港居留。申請獲批的都是香港希望吸納、具競爭力的人才。據政府觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。

他並指，現時來港人才只佔香港整體人口很低比例，並無對本地資源構成壓力。醫衞局現時並無計劃因應市民獲得香港居民身分的途徑，而就預約分娩服務實施不同的限制或要求。不過，勞褔局會持續留意來港人才的落戶情況，包括蒐集有關人才在港生育的數據，以便相關政策局作出更完善的資源規劃。如發現有濫用人才入境計劃的情況，政府會採取適當措施。